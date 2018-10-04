 США закликають до розслідування зникнення саудівського журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

США закликають до розслідування зникнення саудівського журналіста

Державний секретар США Майк Помпео закликав Саудівську Аравію до детального розслідування зникнення опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Майк Помпео

Майк Помпео

Сполучені Штати Америки закликають до "детального розслідування" зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, який щез після того, як минулого тижня зайшов до генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це в понеділок, 9 вересня, заявив державний секретар Майк Помпео.

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Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник. Поліція підозрює, що його вбили, пишуть ЗМІ. (07.10.2018)

"Ми закликаємо уряд Саудівської Аравії підтримати детальне розслідування зникнення пана Хашкаджі та до прозорості щодо результатів цього розслідування", - йдеться в заяві держсекретаря. За його словами, посадовці Держдепартаменту обоговорили цю ситуацію з представниками Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона пізніше сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

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