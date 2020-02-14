США домовилися з талібами про зменшення насильства в Афганістані

США досягли домовленості з радикальним ісламістським рухом "Талібан" щодо зниження рівня насильства в Афганістані. Про це держсекретар США Майк Помпео повідомив у п'ятницю, 21 лютого, в соціальній мережі Twitter.

"Після десятиліть конфлікту ми дійшли згоди з "Талібаном" про значне зниження насильства у всьому Афганістані", - зазначив Помпео. Держсекретар США назвав це "важливими кроком на довгому шляху до миру" та закликав всіх афганців скористатися цією можливістю.

Як зазначається у заяві Держдепартаменту США, після успішного втілення домовленості про зниження рівня насильства очікується підписання угоди між Вашингтоном та "Талібаном", яке готують на 29 лютого. Документ передбачає, зокрема, графік виведення американських військ з країни в обмін на гарантії, що Афганістан не стане знову прихистком для терористів. Невдовзі після укладання угоди мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.

У "Талібані" заявили, що підписання угоди відбуватиметься у присутності міжнародних спостерігачів, інформує агенція новин dpa. Час до підписання угоди планують використати для запрошення високопоставлених закордонних гостей та для звільнення утримуваних осіб.

Національна рада безпеки Афганістану перед цим заявляла, що сторони конфлікту хочуть суттєво знизити рівень насильства, починаючи з 22 лютого.

У НАТО привітали домовленість

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже привітав домовленість між США та талібами. За його словами, ця угода є вирішальним тестом, чи має "Талібан" бажання і спроможність зробити свій внесок у досягнення миру. Угода, на думку Столтенберга, також може прокласти шлях для внутрішньоафганських переговорів та забезпечити, що країна більше ніколи не стане безпечним притулком для терористів.

Нагадаємо, США і таліби вели переговори протягом кількох місяців у 2019 році, результатом яких став проєкт мирного договору, що передбачав припинення вогню, виведення з Афганістану іноземних військ і початок загальних міжафганських переговорів про мир. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі знову відновилися.

За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

Модерний Афганістан - у минулому Студентки медицини Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

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