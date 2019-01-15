 США готуються вивести протиракетну оборону в космос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

США готуються вивести протиракетну оборону в космос

З огляду на загрози з боку Росії та Китаю, президент США Дональд Трамп представить нову стратегію протиракетної оборони.

Дональд Трамп презентує нову стратегію протиракетної оборони США

Дональд Трамп презентує нову стратегію протиракетної оборони США

Президент США Дональд Трамп у четвер, 17 січня, представить нову стратегію протиракетної оборони країни. Вона базується на результатах аналізу дії систем протиракетної оборони за 2017 рік, повідомляє AFP з посиланням на представників уряду США. За даними аналізу, існує необхідність урахування нових сценаріїв загроз у світі та розробки нових технологій перехоплення ракет. Тож Вашингтон, зокрема, робитиме ставку на базовані у космосі системи оборони.

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Американська сторона обвинувачує Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Москва це заперечує та занепокоєна наміром Вашингтона вийти з договору. (15.01.2019)

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Згідно з витягами зі звіту Агентства протиракетної оборони США (MDA), що оприлюднені, США розглядають як загрозу наміри Росії та Китаю у сфері розробки гіперзвукових ракет. Вони рухаються з надвисокими швидкостями та можуть змінювати напрямок руху під час польоту, тому їх важко перехопити. Через це США планують використовувати для виявлення гіперзвукових ракет сенсори у космосі. Окрім того, Пентагон може розміщувати на орбітах супутники-перехоплювачі для знищення балістичних ракет.

Враховуючи небезпеку балістичних ракет з Ірану та Північної Кореї, США вивчають, як такі ракети можуть бути знищені незабаром після запуску. Для цього мають бути розроблені лазерні пристрої. Крім того, планується обладнати винищувачі F-35 новими ракетами і засобами перехоплення.

Презентація нової стратегії відбудеться за два тижні до спливу терміну ультиматуму, який Вашингтон висунув Москві щодо виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД.

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