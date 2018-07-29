США відмовлятимуть у посвідці на проживання іноземцям, які отримують соцдопомогу

Керівництво США зробило жорсткішими умови для іноземців, які отримують соціальну допомогу чи не можуть себе самостійно фінансово утримувати. Тепер вони не зможуть в'їхати до країни, отримати посвідку на постійне проживання (Green Card) або громадянство, повідомила у понеділок, 12 серпня, адміністрація президента Дональда Трампа. Ця норма поширюється передусім не на нелегальних мігрантів, а на тих, хто в'їхав чи хоче в'їхати до США законно. В'їзд можуть заборонити навіть тим, хто ймовірно потребуватиме соціальної допомоги.

"Для захисту пільг для американських громадян іммігранти повинні бути фінансово самодостатніми", - заявив Трамп. "Велика кількість негромадян та їхніх родин скористалися нашими щедрими суспільними благами, обмеженими ресурсами, які інакше могли б потрапити до уразливих американців", - додали у повідомленні Білого дому.

Ця норма може вплинути на близько 22 мільйонів іноземців, які законно перебувають у США, та щонайменше 10,5 мільйона нелегальних мігрантів, які довго мешкають у країні, повідомляє агенція AFP.

За даними Білого дому, у половині сімей, які не мають громадянства США, є хоча б одна людина, яка користується програмою охорони здоров'я Medicaid. Близько 58 відсотків сімей мігрантів користуються хоча б однією з соціальних програм.

У Білому домі зауважили, що ця норма існувала вже багато років, і тепер її вирішили застосувати.

Нові правила запрацюють у середині жовтня, передає агенція AP. Співробітники служби громадянства та імміграції при наданні дозволу на проживання будуть оцінювати не лише освіту та дохід родини, а також і факт отримання соціальної допомоги. Нові правила стосуватимуться тих, хто протягом останніх трьох років більш ніж 12 місяців отримував соціальну допомогу. Якщо людина отримувала одразу два види допомоги, то її рахуватимуть, як два місяці.

"Ми хочемо бачити, що люди, котрі приїжджають до цієї країни, є самодостатніми. Це основний принцип американської мрії", - заявив виконувач обов'язків директора служби громадянства та імміграції Кен Кучінеллі.

Мігранти складають невелику частку тих, хто отримує соціальну допомогу, оскільки багато з них не мають на це права через міграційний статус. Правозахисники побоюються, що нові правила будуть відлякувати мігрантів просити про соціальну допомогу у держави. Водночас нові норми можуть дати міграційним чиновникам право відмовити у наданні легального статусу у США багатьом заявникам, зазначають критики нової практики.