 США відмовили голові МЗС Ірану у візі для виступу в ООН - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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США відмовили голові МЗС Ірану у візі для виступу в ООН - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф не отримав від США візу для участі у засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, пише Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

США відмовили іранському голові МЗС Мохаммаду Джаваду Заріфу у наданні візи, яка б дозволила йому взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН, запланованому у Нью-Йорку на четвер, 9 січня. Про це із посиланням на анонімне джерело у американському уряді у понеділок, 6 січня, написало інформаційне агентство Reuters.

Рішення про відмову у наданні візи було ухвалене на тлі ескалації між США та Іраном через ліквідацію американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані.

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Водночас у Державному департаменті США відмовилися коментувати це повідомлення. А у представництві Ірану в ООН зазначили, що ознайомилися із повідомленнями у ЗМІ, однак не отримували жодних офіційних повідомлень щодо візи для Заріфа ані від Сполучених Штатів, ані від Організації об'єднаних націй.

Прокоментувати можливе позбавлення іранського голови МЗС візи для в'їзду в США відмовився і речник ООН Стефан Дужаррич.

Угода між ООН і США від 1947 року передбачає, що Сполучені Штати зобов'язані надати доступ до установ ООН на своїй території для іноземних дипломатів "незалежно від відносин, що існують між урядами держав". Водночас Вашингтон наполягає на тому, що має право відмовляти у візі з міркувань безпеки і боротьби з тероризмом, відзначає Reuters.
Засідання Радбезу ООН, яке мав відвідати Заріф, планувалося ще до ліквідації Сулеймані і не стосувалося американо-іранських відносин. Але ця зустріч могла надати голові МЗС Ірану публічний міжнародний майданчик для критики такого кроку Вашингтона.

Сулеймані було вбито за вказівкою президента США Дональда Трампа під час ракетного удару у ніч на 3 січня, поблизу аеропорту Багдада. Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США.

Заріф пообіцяв, що Іранвдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" Сулеймані. Ліквідацію іранського генерала американськими військовими Заріф назвав "терористичним актом".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав США та Іран до деескалації.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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