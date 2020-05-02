США виходять з Договору про відкрите небо, Трамп звинувачує Росію

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір своєї країни вийти з Договору про відкрите небо і пояснив таке рішення порушеннями угоди з боку Росії. Про це глава Білого дому заявив у спілкуванні з журналістами у четвер, 21 травня.

Трамп зазначив, що США мають добрі відносини з Росією, але вона не виконувала умов угоди, яка дозволяє військовим країн-підписантів здійснювати спостережні польоти над територією інших членів договору для контролю за озброєннями. "Росія не дотримувалася угоди, - заявив Трамп, цитує агентство новин Reuters. - Тож допоки вони не почнуть дотримуватися, ми виходимо (з договору. - Ред.)". За словами Трампа, Росію ловили на багатьох "поганих речах", але він сподівається, що ситуація "владнається". Він припустив можливість підписання нової угоди.

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США вже попередили партнерів

Про те, що Сполучені Штати вже попередили про свій вихід країни-партнерки по цій угоді, раніше повідомляло інформаційне агентство AP. Критика угоди з американського боку лунає не вперше. При цьому серед причин, через які Вашингтон хоче вийти з договору, не лише поведінка Росії, але й здатність американських супутників збирати необхідну інформацію із застосуванням значно менших зусиль.

Угода, що набула чинності у 2002 році, мала на меті контроль за озброєннями та поглиблення довіри між країнами НАТО та колишніми державами Варшавського договору, дозволяючи військовим цих країн обопільне спостереження "від Владивостока до Ванкувера".

У рамках цієї угоди військові літаки США здійснювали спостережні польоти над територією України зокрема й під час загострення конфлікту між Києвом та Москвою. Так, літак-розвідник американських ВПС робив спостережний політ над Україною у грудні 2018 року, аби продемонструвати підтримку США на тлі захоплення у Керченській протоці українських військових кораблів та моряків.

Нагадаємо, минулого року США оголосили про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, звинувативши Росію в його порушенні.