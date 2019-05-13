 США висунули Джуліану Ассанжу звинувачення за 17 новими пунктами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

США висунули Джуліану Ассанжу звинувачення за 17 новими пунктами

Засновника WikiLeaks звинувачують в незаконному отриманні і оприлюдненні таємних документів, пов'язаних з національною обороною. В США Ассанжу загрожує до 175 років позбавлення волі.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

Влада США висунула обвинувачення за 17-ма новими пунктами засновнику порталу WikiLeaks Джуліану Ассанжу. Зокрема, 47-річного уродженця Австралії обвинувачують в незаконному отриманні і оприлюдненні засекречених документів, що мають відношення до національної оборони, йдеться в заяві міністерства юстиції США, опублікованій у четвер, 23 травня. Якщо Ассанжа видадуть США і там його визнають винним за всіма 18 пунктами, засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.

Своєю чергою, адвокат Джуліана Ассанжа назвав "безпрецедентні звинувачення" на адресу свого підзахисного "загрозою для всіх журналістів".

Арешт в посольстві Еквадору

Поліція Великобританії 11 квітня заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку Ассанжа на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої переховувався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. 1 травня суд в Лондоні засудив Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі.

DW.COM

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до майже року в'язниці через порушення умов звільнення під заставу. Його переховування в посольстві Еквадору обійшлося британцям у 16 мільйонів фунтів стерлінгів. (01.05.2019)

Засновник Wikileaks заарештований британською поліцією 11 квітня. З 2012 року він жив в посольстві Еквадору в Лондоні, оскільки побоювався екстрадиції до США. DW про викриття та ув'язнення Джуліана Ассанжа. (12.04.2019)

Британські правоохоронці підтвердили, що затримали Ассанжа ще й на підставі офіційного запиту США про його видачу. У Сполучених Штатах засновника WikiLeaks звинувачують в змові з екс-аналітикінею військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американські операції в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це.

У Швеції знову відкрили справу стосовно Ассанжа

Притулок викривачу з гуманітарних міркувань надав у 2012 році тодішній президент Еквадору Рафаель Корреа. Ассанж переховувався в посольстві Еквадору, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні.

Згодом шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування. Утім, у травні 2019 року прокуратура Швеції знову відкрила кримінальну справу стосовно засновника WikiLeaks і зробила запит на європейський ордер на його арешт.

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