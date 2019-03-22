США вимагають від Росії скасувати вирок українцеві Павлу Грибу

Державний департамент США засуджує рішення Росії щодо вироку українцеві Павлу Грибу. Про це в суботу, 23 березня, написав заступник речника Державного департаменту США Роберт Палладіно в соціальній мережі Twitter.

"Ми засуджуємо рішення Росії щодо 6-річного вироку ув'язнення українцеві Павлу Грибу", - йдеться в дописі. "Нас турбує стан його здоров'я. Росія має терміново повернути його в Україну й скасувати вирок", - зазначає заступник речника Держдепу США.

Нагадаємо, напередодні США, Європейський Союз та Великобританія закликали Росію звільнити українця Павла Гриба, засудженого в Росії до шести років ув'язнення.

Як повідомлялось, 22 березня російський Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Павла Гриба до шести років ув'язнення. За версією суду, Гриб начебто намовляв школярку з міста Сочі влаштувати теракт на випускному вечорі.

Адвокатка засудженого повідомила, що вирок буде оскаржено, оскільки "суд спирався на докази, отримані з порушенням закону". Сам українець заявив, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні терористичній діяльності.

24 серпня 2017 року Павло Гриб поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Пізніше співробітники Чернігівської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом його зникнення.

Його батько, колишній співробітник Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Пізніше стало відомо, що зниклий українець перебував у слідчому ізоляторі Краснодара в Росії. Через деякий час Гриба етапували до Ростова-на-Дону. У листопаді 2018 року російський суд продовжив його арешт до 24 квітня 2019 року.