 США вийшли з Паризької кліматичної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Новини

США вийшли з Паризької кліматичної угоди

Дональд Трамп уперше заявив про рішення вийти з Паризької кліматичної угоди в 2017 році. Сьогодні США вийшли з угоди.

Вугільна електростанція в штаті Джорджія

Вугільна електростанція в штаті Джорджія

США в середу, 4 листопада, вийшли з Паризької кліматичної угоди. Вперше про рішення вийти з угоди американський президент Дональд Трамп заявив у червні 2017 року, а в листопаді 2019 року США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу.

Таким чином США стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди. Причиною прийняття цього рішення Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

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Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.

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