 США визнали іранський ″Корпус вартових Ісламської революції″ терористами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

США визнали іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористами

Президент США Дональд Трамп визнав іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористичною організацією. Раніше Тегеран погрожував в цьому випадку вважати терористами американських військових.

Дональд Трамп визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Дональд Трамп оголосив "Корпус вартових Ісламської революції" терористичною організацією

США визнали іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) "іноземною терористичною організацією". Президент Дональд Трамп у понеділок, 8 квітня, оголосив, що цей крок "визнає реальність", що Іран є державою-спонсором тероризму, а Корпус є його активним учасником, передає агенція AP.

Раніше США вже внесли в чорний список десятки організацій та осіб, які мають відношення до КВІР, але не організацію в цілому. "Корпус вартових Ісламської революції" є основним засобом іранського уряду для керівництва та реалізація своєї глобальної терористичної кампанії", - йдеться у заяві Трампа. Він наголосив, що це визначення робить "кришталево чіткими" ризики співпраці з Корпусом або надання йому підтримки. "Якщо ви будете співпрацювати з Корпусом, ви будете фінансувати тероризм", - наголосив президент США.

DW.COM

У міністерстві закордонних справ Ірану застерігають Вашингтон від "стратегічної помилки" - визнання "Корпусу вартових Ісламської революції" терористичною організацією. (09.10.2017)

США запровадили санкції проти 25 осіб та компаній з Ірану, Туреччини та ОАЕ, які причетні до схеми фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції". (26.03.2019)

Це безпрецедентний крок, коли США прирівняли офіційний орган іноземної держави до терористичної організації. Представники адміністрації Трампа зазначили, що це ще більше ізолює Іран та дає зрозуміти, що Вашингтон не терпітиме, що Тегеран продовжує надавати підтримку повстанським групам, які дестабілізують Близький Схід. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що рішення про визнання КВІР терористичною організацією набере чинності протягом тижня.

Раніше Іран попередив про можливі жорсткі наслідки такого кроку з боку США. Голова парламентської комісії з питань національної безпеки і зовнішньої політики Хашматалла Фалахатпіше пригрозив у такому випадку прирівняти американських військових до терористів. Він наголосив, що армія США опиниться в чорному списку біля терористичної організації "Ісламська держава".

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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