США визнали іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористами

США визнали іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) "іноземною терористичною організацією". Президент Дональд Трамп у понеділок, 8 квітня, оголосив, що цей крок "визнає реальність", що Іран є державою-спонсором тероризму, а Корпус є його активним учасником, передає агенція AP.

Раніше США вже внесли в чорний список десятки організацій та осіб, які мають відношення до КВІР, але не організацію в цілому. "Корпус вартових Ісламської революції" є основним засобом іранського уряду для керівництва та реалізація своєї глобальної терористичної кампанії", - йдеться у заяві Трампа. Він наголосив, що це визначення робить "кришталево чіткими" ризики співпраці з Корпусом або надання йому підтримки. "Якщо ви будете співпрацювати з Корпусом, ви будете фінансувати тероризм", - наголосив президент США.

Це безпрецедентний крок, коли США прирівняли офіційний орган іноземної держави до терористичної організації. Представники адміністрації Трампа зазначили, що це ще більше ізолює Іран та дає зрозуміти, що Вашингтон не терпітиме, що Тегеран продовжує надавати підтримку повстанським групам, які дестабілізують Близький Схід. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що рішення про визнання КВІР терористичною організацією набере чинності протягом тижня.

Раніше Іран попередив про можливі жорсткі наслідки такого кроку з боку США. Голова парламентської комісії з питань національної безпеки і зовнішньої політики Хашматалла Фалахатпіше пригрозив у такому випадку прирівняти американських військових до терористів. Він наголосив, що армія США опиниться в чорному списку біля терористичної організації "Ісламська держава".