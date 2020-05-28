 США виділили Україні 250 мільйонів доларів на безпеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

США виділили Україні 250 мільйонів доларів на безпеку

Кошти будуть спрямовані на додаткове навчання, обладнання та консультації для посилення спроможності України більш ефективно оборонятися проти російської агресії, наголосили в Пентагоні.

Україна отримає від США 250 мільйонів доларів на оборону

Україна отримає від США 250 мільйонів доларів на оборону

Конгрес США у четвер, 11 червня, відповідно до рекомендацій міністерства оборони країни затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 мільйонів доларів за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Як повідомило американське міноборони на своєму сайті, ці кошти будуть спрямовані на додаткове навчання, обладнання та консультації для посилення спроможності України більш ефективно оборонятися проти російської агресії.

В українському міністерстві оборони зазначили, що це рішення є черговим визнанням з боку США того, що Україна продовжує успішно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до цілей європейської та євроатлантичної інтеграції та стандартів НАТО.

У Пентагоні тим часом наголосили, що "США продовжують закликати всіх союзників та партнерів посилити свою підтримку сектора безпеки та оборони України".

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання різноманітних засобів спостереження, контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, систем забезпечення кібернетичної безпеки та протидії російській пропаганді, тощо. Важливе місце у ньому посідає підтримка військово-морських сил України, що має сприяти встановленню стабільності та безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні, зазначили в міноборони України.

У посольстві України в США своєю чергою зауважили, що, згідно з чинним американським законодавством, 50 відсотків допомоги за цією програмою надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектора безпеки і оборони.

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