США: Буттіджич підтримав Джо Байдена у президентських перегонах

38-річний Піт Буттіджич, колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана, який напередодні оголосив про вибуття з гонки за місце представника Демократичної партії на президентських виборах США, підтримав кандидатуру Джо Байдена.

"Я шукаю президента, який витягне те найкраще, що є у кожному з нас. І я закликаю усіх, хто брав участь в моїй кампанії, приєднатися до мене, оскільки ми знайшли цього лідера у ексвіцепрезидентові та майбутньому президенті Джо Байдені", - заявив Буттіджич у понеділок, 2 березня, в Далласі.

Буттіджич наголосив, що нині здається, що бути голоснішим за всіх - означає мати рацію, тоді як країні необхідна політика, заснована на порядності. Порядність - це те, що "Байден практикує усе життя", запевнив Буттіджич.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter назвав те, що відбувається "путчем" проти Берні Сандерса.

Саме 78-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс був фаворитом гонки, доки 29 лютого ексвіцепрезидент США Джо Байден не виграв свої перші праймеріз у штаті Південна Кароліна. Підтримка Буттіджича, який на початку лютого навіть обійшов Берні Сандерса на кокусах Демпартії США в Айові, може допомогти Байдену перед "супервівторком" - першим вівторком березня, коли праймеріз відбудуться відразу в 15-и штатах. "Супервівторок" припадає цього року на 3 березня.