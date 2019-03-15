США анулювали візу головній прокурорці Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати Америки анулювали візу, видану раніше головній прокурорці Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуді, повідомили в її офісі у п'ятницю, 5 квітня.

В офісі прокурорки МКС засудили цей крок і водночас наголосили, що вона зможе продовжувати приїжджати до Нью-Йорка для звітування у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. "Прокурорка та її офіс продовжуватимуть з максимальною рішучістю та професіоналізмом виконувати свій законний обов'язок, неупереджено та без страху", - йдеться у заяві офісу Бенсуди.

Такий крок Вашингтона може бути пов'язаний з наміром Бенсуди розслідувати можливі злочини американських військовослужбовців в Афганістані. У листопаді 2017 року Бенсуда попросила суддів МКС про мандат на розслідування можливих злочинів, скоєних в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан", афганськими урядовими військами, а також дислокованими в цій країні військовослужбовцями міжнародної коаліції, включаючи солдатів і офіцерів США.

МКС поки не ухвалив рішення про необхідність такого розслідування. Проте, 15 березня 2019 держсекретар США Майк Помпео заявив, що США проводитимуть політику анулювання віз особам, які несуть відповідальність за будь-які розслідування у МКС стосовно американських громадян.