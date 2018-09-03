 ″Схід-2018″: до якої війни готується Росія? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.09.2018

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Європа

"Схід-2018": до якої війни готується Росія? (відео)

Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань "Схід-2018" на Далекому Сході деякі німецькі аналітики.

Військові навчання в Росії

Військові навчання в Росії

Триста тисяч військових, понад тисяча літаків, гелікоптерів, до 36 тисяч танків, бронетранспортерів та іншої техніки - російські військові називають навчання "Схід 2018" найбільшими з часів СРСР. Маневри на сході Росії, як правило, завжди масштабніші, зазначають німецькі експерти. Адже їх не стосується Віденський документ, який обмежує розмах навчань в європейській частині Росії. Втім, на їхню думку, це не єдина причина. 

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Коментар: Фальшива велич і реальний сором "Сходу-2018"

Показові військові ігри, які Кремль влаштовує частково для себе, частково - щоб напустити туману на американців, на руку тільки липовому союзнику Росії - Китаю, вважає Костянтин Еггерт. (11.09.2018)  

"Схід-2018" очима Брюсселя: тренування конфлікту великого масштабу?

"Схід-2018" - наймасштабніші військові навчання, які РФ проводила з часів СРСР. Експерти у Брюсселі бачать у них також і сигнал для України. (11.09.2018)  

У Росії розпочалися військові навчання "Схід-2018"

За даними РФ, у "Сході-2018" візьмуть участь до 300 тисяч військових. (11.09.2018)  

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За даними РФ, у "Сході-2018" візьмуть участь до 300 тисяч військових.

"Росія тренується на випадок глобальної війни": експерти про "Схід-2018" (11.09.2018) 11.09.2018

Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань "Схід-2018" на Далекому Сході німецькі аналітики.

Manöver Russland China Japanisches Meer

"Схід-2018" очима Брюсселя: тренування конфлікту великого масштабу? 11.09.2018

"Схід-2018" - наймасштабніші військові навчання, які РФ проводила з часів СРСР. Експерти у Брюсселі бачать у них також і сигнал для України.

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Докладно

Військові навчання в Росії

"Схід-2018": до якої війни готується Росія? (відео)

Росія тренує війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - німецькі аналітики. 

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