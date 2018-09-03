"Схід-2018": до якої війни готується Росія? (відео)

Триста тисяч військових, понад тисяча літаків, гелікоптерів, до 36 тисяч танків, бронетранспортерів та іншої техніки - російські військові називають навчання "Схід 2018" найбільшими з часів СРСР. Маневри на сході Росії, як правило, завжди масштабніші, зазначають німецькі експерти. Адже їх не стосується Віденський документ, який обмежує розмах навчань в європейській частині Росії. Втім, на їхню думку, це не єдина причина.