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Східний Берлін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східний Берлін".

Східним Берліном називали ту частину Берліна, яка після Другої світової війни опинилась у радянському секторі, котрий існував з 1945 до 1990 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини (фотогалерея) 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини

Берлін до і після возз'єднання Німеччини 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Як східні німці штурмували штаб-квартиру штазі у Берліні

Як східні німці штурмували штаб-квартиру "штазі" у Берліні 15.01.2020

30 років тому, 15 січня 1990 року, мирні демонстранти увірвалися в штаб-квартиру "штазі" в Східному Берліні. Так вдалося запобігти знищенню архівів спецслужб колишньої НДР.
Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі (фоторепортаж)

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" (фоторепортаж) 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.
Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.
Дженні Ерпенбек. Прокляття дому

Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому" 14.12.2018

У дачному будинку біля озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини.
Хрущівки по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео) 18.10.2018

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.

Що німці роблять зі своїми "хрущівками" (18.10.2018) 18.10.2018

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.

Чекпойнт "Чарлі": "діснейленд холодної війни" чи історична пам’ять? (08.10.2018) 08.10.2018

Там, де колись стояли радянські і американські танки та гинули люди, на чекпойнті "Чарлі" у Берліні - нині матрьошки, кашкети, химерні сувеніри та аніматори в американській формі. Громадські активісти вважають ситуацію "непристойною" і вимагають серйознішого ставлення до історії.
Східний Берлін: там, де ще живе НДР

Східний Берлін: там, де ще живе НДР 20.09.2017

Оплотом Лівої партії Німеччини є східна частина Берліна. Її представниця Ґезіне Летч насолоджується тут статусом героїні. Її електорат - прибічники колишньої Соціалістичної єдиної партії Німеччини.

#НімеччинаВибирає: де найактивніше голосують за Лівих (16.09.2017) 16.09.2017

Ліва партія – наступниця єдиної партії Німецької Демократичної Республіки – ніде не має такої популярності, як на сході Берліна. Три з шести східних районів Берліна очолюють представники Лівих. У чому річ?
У Німеччині вшанували пам'ять загиблих на Берлінському мурі

У Німеччині вшанували пам'ять загиблих на Берлінському мурі 13.08.2017

З нагоди 56-тих роковин зведення Берлінського муру німецьки політики вшанували пам'ять загиблих, які намагалися його перетнути за часів НДР. Щонайменше 140 людей померли тоді від рук комуністичного режиму.
Селфі на тлі Берлінського муру

East Side Gallery у Берліні - 25 років 05.02.2015

У лютому 1990 року 118 митців з 21 країни почали розмальовувати Берлінський мур. До вересня постали понад 100 великоформатних картин. Так народилася East Side Gallery.
Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині

Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині 07.11.2014

Це був зірковий час німецької історії. Лише кілька слів з вуст одного з керівників НДР 9 листопада 1989 року здійняли маси й за лічені дні призвели до падіння режиму в Східній Німеччині.
Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна

Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна 25.02.2013

"Де ми зараз?" - так називається новий хіт Девіда Боуї. Це ностальгійний погляд на Західний Берлін, де співак творив свої найкращі шлягери. Що надихало його в цьому місті?
„Я мама панк-культури” – розмова з німецькою рок-зіркою Ніною Гаґен

„Я мама панк-культури” – розмова з німецькою рок-зіркою Ніною Гаґен 15.10.2005

Подій у більш, ніж насиченому житті німецької рок-ікони Ніни Гаґен, яка цього року відсвяткувала свій 50-річний ювілей, з лишком вистачило б на десяток біографій. Її мати - колись популярна в НДР акторка Єва-Марія Гаґен. Батько Ніни помер у психічній лікарні, від наслідків перебування у гітлерівських катівнях. Ще в молоді роки Ніна Гаґен полишила Східний Берлін, перебравшись у західну частину міста. Там і роз
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