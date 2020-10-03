Східний Берлін

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Східним Берліном називали ту частину Берліна, яка після Другої світової війни опинилась у радянському секторі, котрий існував з 1945 до 1990 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.