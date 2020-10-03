Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східний Берлін".
Східним Берліном називали ту частину Берліна, яка після Другої світової війни опинилась у радянському секторі, котрий існував з 1945 до 1990 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Там, де колись стояли радянські і американські танки та гинули люди, на чекпойнті "Чарлі" у Берліні - нині матрьошки, кашкети, химерні сувеніри та аніматори в американській формі. Громадські активісти вважають ситуацію "непристойною" і вимагають серйознішого ставлення до історії.
Подій у більш, ніж насиченому житті німецької рок-ікони Ніни Гаґен, яка цього року відсвяткувала свій 50-річний ювілей, з лишком вистачило б на десяток біографій. Її мати - колись популярна в НДР акторка Єва-Марія Гаґен. Батько Ніни помер у психічній лікарні, від наслідків перебування у гітлерівських катівнях. Ще в молоді роки Ніна Гаґен полишила Східний Берлін, перебравшись у західну частину міста. Там і роз