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СуспільствоНімеччина

У ФРН поїзд повністю згорів на станції в Берліні

Дмитро Шварц
3 листопада 2024 р.

Регіональний потяг повністю згорів на залізничній станції в Берліні.

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Пожежники гасять пожежу в поїзді на станції швидкісної залізниці Аренсфельде
За даними пожежної бригади, яка прибула на місце події, ніхто не постраждавФото: Dominik Totaro/dpa/picture alliance

Регіональний потяг повністю згорів на залізничній станції в Берліні, передає агенція AFP у неділю, 3 листопада.

"Машиніст поїзда помітив дим у своєму транспортному засобі на станції Аренсфельде пізно ввечері в суботу", - повідомила поліція в неділю.

П'ятеро пасажирів вийшли з поїзда, а машиніст сповістив поліцію і пожежну команду, йдеться у повідомленні.

За даними пожежної бригади, яка прибула на місце події, ніхто не постраждав.

"Потяг вигорів повністю. Вогонь також перекинувся на будівлю вокзалу, перш ніж його вдалося загасити. Причини пожежі зараз з'ясовує слідча група Державного управління кримінальних розслідувань", - йдеться у повідомленні.

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