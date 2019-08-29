Сформувати уряд Італії доручено Джузеппе Конте

Президент Італії Серджо Матарелла доручив сформувати новий уряд країни виконуючому обов'язки голови Ради міністрів Джузеппе Конте. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив секретар президентської канцелярії Уго Дзампетті.

Як передає агенція ANSA, консультації відбудуться в Палаццо Монтечиторіо, де засідає Палата депутатів Італії. До переговорів, як очікується, приєднаються "Рух п'яти зірок" і опозиційна Демократична партія.

Конте заявив, що необхідно якомога швидше знайти вихід з ситуації політичної нестабільності. Він додав, що новий уряд повинен буде відразу ж взятись до роботи над модернізацією країни і проєктом бюджету на 2020 рік.

Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні 8 серпня заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок" під керівництвом Джузеппе Конте. В результаті Конте 20 серпня оголосив про відставку з поста італійського прем'єра. Президент Серджо Матарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам. Популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії вже говорили про готовність до діалогу.