 Сформувати уряд Італії доручено Джузеппе Конте | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сформувати уряд Італії доручено Джузеппе Конте

У переговорах в італійській Палаті депутатів, як очікується, братимуть участь "Рух п'яти зірок" і опозиційна Демократична партія.

Джузеппе Конте сформує новий італійський уряд

Джузеппе Конте сформує новий італійський уряд

Президент Італії Серджо Матарелла доручив сформувати новий уряд країни виконуючому обов'язки голови Ради міністрів Джузеппе Конте. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив секретар президентської канцелярії Уго Дзампетті.

Як передає агенція ANSA, консультації відбудуться в Палаццо Монтечиторіо, де засідає Палата депутатів Італії. До переговорів, як очікується, приєднаються "Рух п'яти зірок" і опозиційна Демократична партія.

DW.COM

В Італії "Рух п'яти зірок" та Демократична партія провели попередні консультації про можливість формування урядової коаліції. (23.08.2019)

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері. (28.08.2019)

Конте заявив, що необхідно якомога швидше знайти вихід з ситуації політичної нестабільності. Він додав, що новий уряд повинен буде відразу ж взятись до роботи над модернізацією країни і проєктом бюджету на 2020 рік.

Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні 8 серпня заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок" під керівництвом Джузеппе Конте. В результаті Конте 20 серпня оголосив про відставку з поста італійського прем'єра. Президент Серджо Матарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам. Популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії вже говорили про готовність до діалогу.

Дивитись відео 03:21

Політична кухня: чому італійські уряди нагадують фокаччу (24.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Політична кухня: чому італійські уряди нагадують фокаччу (24.05.2019)  

Також за темою

Giuseppe Conte

В Італії домовились про новий уряд 29.08.2019

"Рух п'яти зірок" і Демпартія погодили кандидатуру Джузеппе Конте як прем'єр-міністра Італії. Президент Серджо Матарелла зустрінеться з Конте вранці 29 серпня.

Giuseppe Conte

Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції 28.08.2019

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері.

Italien Premierminister Giuseppe Conte im Oberhaus

Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку 20.08.2019

Глава італійського уряду Джузеппе Конте звинуватив очільника МВС Маттео Сальвіні, який вимагав провести нові вибори у країні, у переслідуванні своїх особистих інтересів.

Реклама

Докладно

Президент Зеленський на засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання

Зеленський визначився з кандидатурою прем'єр-міністра

Верховна Рада дев'ятого скликання почала працювати.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  