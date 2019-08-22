Сутички противників саміту G7 з поліцією: затримано 68 осіб

Увечері в суботу, 24 серпня, противники саміту країн Великої сімки (G7) під час акції протесту почали кидати каміння у силовиків, які заблокували їм прохід до мосту у сусідньому з Біарріцом містечку Байонна. У відповідь, поліцейські застосували сльозогінний газ та водомети, постраждалих немає. Внаслідок сутичок правоохоронці затримали 68 осіб, 38 з них взяли під варту, повідомляє агенція AFP.

Водночас інші протести у сусідніх містах пройшли спокійно. Зокрема протестна акція у містах Андай та Ірун по обидва боки французько-іспанського кордону була мирною. За словами організаторів, у ній взяли участь 15 тисяч людей. Поліція повідомила про 9 тисяч учасників. Організатори мирної акції в Андаї повідомили в соцмережі Twitter, що з огляду на велику кількість поліції вирішили скасувати заплановані на неділю акції протесту в семи місцевостях поблизу Біарріца, інформує dpa. Зазначається, що в акціях протесту брали участь антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".

Французька влада обмежила доступ до Біарріца, де проходить саміт G7. На час його проведення до міста можуть потрапити лише місцеві жителі та робітники, які там працюють. Також до міста відправили близько 13200 поліцейських і жандармів та декількох прокурорів для охорони правопорядку.

Як повідомлялося, 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт країн Великої сімки. Цьогорічний саміт глав держав та урядів неформального клубу найрозвинутіших демократій світу, куди входять США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада, триватиме до 26 серпня. У самітах G7 беруть також участь представники ЄС.