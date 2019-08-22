Сутички противників саміту G7 з поліцією: затримано 68 осіб

Увечері в суботу, 24 серпня, противники саміту країн Великої сімки (G7) під час акції протесту почали кидати каміння у силовиків, які заблокували їм прохід до мосту у сусідньому з Біарріцом містечку Байонна. У відповідь, поліцейські застосували сльозогінний газ та водомети, постраждалих немає. Внаслідок сутичок правоохоронці затримали 68 осіб, 38 з них взяли під варту, повідомляє агенція AFP.
Водночас інші протести у сусідніх містах пройшли спокійно. Зокрема протестна акція у містах Андай та Ірун по обидва боки французько-іспанського кордону була мирною. За словами організаторів, у ній взяли участь 15 тисяч людей. Поліція повідомила про 9 тисяч учасників. Організатори мирної акції в Андаї повідомили в соцмережі Twitter, що з огляду на велику кількість поліції вирішили скасувати заплановані на неділю акції протесту в семи місцевостях поблизу Біарріца, інформує dpa. Зазначається, що в акціях протесту брали участь антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".
Французька влада обмежила доступ до Біарріца, де проходить саміт G7. На час його проведення до міста можуть потрапити лише місцеві жителі та робітники, які там працюють. Також до міста відправили близько 13200 поліцейських і жандармів та декількох прокурорів для охорони правопорядку.
Як повідомлялося, 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт країн Великої сімки. Цьогорічний саміт глав держав та урядів неформального клубу найрозвинутіших демократій світу, куди входять США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада, триватиме до 26 серпня. У самітах G7 беруть також участь представники ЄС.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов