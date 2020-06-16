На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сурогатне материнство".

Сурогатне материнство - це репродуктивна технологія, яка передбачає запліднення яйцеклітини біологічної матері спермою біологічного батька та імплатнацію ембріона у матку сурогатної матері, яка виношує і народжує дитину. Сурогатне материнство дозволене в Україні. У Німеччині ця процедура заборонена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.