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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сурогатне материнство".
Сурогатне материнство - це репродуктивна технологія, яка передбачає запліднення яйцеклітини біологічної матері спермою біологічного батька та імплатнацію ембріона у матку сурогатної матері, яка виношує і народжує дитину. Сурогатне материнство дозволене в Україні. У Німеччині ця процедура заборонена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому німецькі пари попри осуд у Німеччині наважуються на сурогатне материнство в Україні? Чи не вважають вони, що експлуатують жінок у скрутному становищі? Як до цього ставляться їхні рідні та друзі? Інтерв'ю DW.
Після скандалу з немовлятами, яких через карантин не змогли забрати біологічні батьки-іноземці, в Україні вкотре спалахнула дискусія про сурогатне материнство. Навіть його прихильники погоджуються, що на ринку репродуктивних послуг потрібно нарешті навести лад.
Через карантин біологічні батьки не можуть забрати десятки немовлят, народжених для них сурогатними матерями-українками. Скандал поновив дискусію про необхідність врегулювання ринку репродуктивних послуг в Україні.