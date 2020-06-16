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Сурогатне материнство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сурогатне материнство".

Сурогатне материнство - це репродуктивна технологія, яка передбачає запліднення яйцеклітини біологічної матері спермою біологічного батька та імплатнацію ембріона у матку сурогатної матері, яка виношує і народжує дитину. Сурогатне материнство дозволене в Україні. У Німеччині ця процедура заборонена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У київському готелі залишаються ще 60 народжених сурогатними мамами немовлят

У київському готелі залишаються ще 60 народжених сурогатними мамами немовлят 16.06.2020

Власник клініки сурогатного материнства розповів, що близко 40 родин переважно з Європи уже забрали малят з готелю. Найбільш проблемна ситуація з біологічними батьками з Китаю.
В якусь мить зникають всі табу: біологічна мати з Німеччини про сурогатне материнство

"В якусь мить зникають всі табу": біологічна мати з Німеччини про сурогатне материнство 09.06.2020

Чому німецькі пари попри осуд у Німеччині наважуються на сурогатне материнство в Україні? Чи не вважають вони, що експлуатують жінок у скрутному становищі? Як до цього ставляться їхні рідні та друзі? Інтерв'ю DW.

Я не мати Тереза: українка про те, чому стала сурогатною матір'ю

"Я не мати Тереза": українка про те, чому стала сурогатною матір'ю 29.05.2020

Чи важко бути сурогатною матір'ю? Як до цього ставляться власні діти і чоловік? Чи шкода віддавати дитину після пологів? Українка, яка народила трьох синів для іноземних пар, відверто розповіла DW про свій досвід.

Скандал з немовлятами: чи заборонять сурогатне материнство в Україні (25.05.2020) 25.05.2020

Після скандалу з немовлятами, яких через карантин не змогли забрати біологічні батьки-іноземці, в Україні вкотре спалахнула дискусія про сурогатне материнство. Навіть його прихильники погоджуються, що на ринку репродуктивних послуг потрібно нарешті навести лад.
Можуть і ембріон переплутати: хаос на ринку сурогатного материнства в Україні

"Можуть і ембріон переплутати": хаос на ринку сурогатного материнства в Україні 25.05.2020

Через карантин біологічні батьки не можуть забрати десятки немовлят, народжених для них сурогатними матерями-українками. Скандал поновив дискусію про необхідність врегулювання ринку репродуктивних послуг в Україні.

Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні 14.05.2020

Уповноважений президента з прав дитини виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. У Мінсоцполітики заявили, що Україна має розробити власну політику щодо сурогатного материнства.
Німецький суд виніс знакове рішення у справі сурогатного материнства в Україні

Німецький суд виніс знакове рішення у справі сурогатного материнства в Україні 23.04.2019

Федеральний верховний суд Німеччини своїм останнім рішенням вніс ясність у питання правового статусу батьків дитини, народженої українською сурогатною матір'ю. Рішення може стати орієнтиром у схожих позовах.
Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір'ю-українкою

Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір'ю-українкою 13.03.2019

У Німеччині, де заборонено сурогатне материнство, генетичній матері дозволили всиновити дитину, виношену сурогатною. Раніше суд прирівняв сурогатне материнство до торгівлі дітьми.
Як Україна ледь не стала світовим центром сурогатного материнства

Як Україна ледь не стала світовим центром сурогатного материнства 30.08.2018

Україна - одна з небагатьох країн, де дозволене сурогатне материнство. Але Генпрокуратура вважає, що цією процедурою часто прикриваються, продаючи іноземцям чужих дітей.
Українські сурогатні матері для німецьких пар

Українські сурогатні матері для німецьких пар 15.10.2012

Бездітні німецькі пари, які бажають мати дитину, часто звертаються за послугами сурогатних мам з України. Але як вивезти народжену дитину до Німеччини, де сурогатне материнство заборонене?
Француза оштрафували в Україні за контрабанду власних дітей

Француза оштрафували в Україні за контрабанду власних дітей 17.05.2011

Берегівський районний суд, що в Закарпатті, виніс вирок громадянам Франції, яких два місяці тому затримали при спробі нелегально вивезти з України двох немовлят, народжених сурогатною матір’ю.