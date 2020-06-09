У київському готелі залишаються ще 60 народжених сурогатними мамами немовлят

У київському готелі "Венеція" досі перебувають близько 60-ти народжених сурогатними матерями немовлят. Про це у вівторок, 16 червня, з посиланням на керівника клініки сурогатного материнства Biotex Альберта Точіловського повідомляє агенція "Українські новини".

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За його словами, близько 40 родин уже забрали з України народжених від сурогатних матерів немовлят. При цьому переважно це були родини з Європи. Точіловський сподівається, що до наступного тижня заберуть ще 20 немовлят.

Власник клініки повідомив, що найскладнішою є ситуація з батьками з Китаю, оскільки авіаперельоти з цієї країни заборонені. Серед китайських родин, які скористались послугами сурогатного материнства в Україні, є важливі китайські чиновники, уточнив Точіловський. Щодо цих родин він сподівається на вирішення ситуації у серпні.

Як повідомлялось, з огляду на легальність сурогатного материнства в Україні, іноземні пари надають свій біологічний матерал для виношування дітей сурогатними матерями-українками. Через спалах епідемії коронавірусу та запровадження обмежень на пересування близько сотні малят вимушені були перебувати у готелі "Венеція" в Києві в очікуванні біологічних батьків. Сурогатні матері не можуть залишати у себе малюків і відразу після народження передають їх клініці.

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