Суд ЄС прийняв рішення, що може розблокувати екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії може продовжити розгляд справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа після рішення, яке в середу, 24 жовтня, ухвалив Суд Європейського Союзу в Люксембурзі. Суд ЄС по суті відхилив один з аргументів сторони захисту українського олігарха, зазначивши, що Хартія ЄС не зобов'язує суд Австрії повторювати слухання справи, рішення з якої вже ухвалене.

Нагадаємо, що 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США, де українця звинувачують у корупції. Адвокати Фірташа подали скаргу до Верховного суду Австрії, заявивши, що екстрадиція до США стане порушенням засадничих прав людини. При цьому адвокати послались не на Європейську конвенцію з прав людини, як досі було прийнято у таких випадках, а на Хартію основних прав Європейського Союзу.

Верховний суд Австрії у свою чергу звернувся до Європейського суду за роз'ясненням, чи можуть громадяни посилатись у певних випадках на Хартію основних прав Європейського Союзу. До отримання такого роз'яснення виконання рішення суду щодо припустимості екстрадиції українського олігарха до США було призупинене. Після сьогоднішнього рішення суду ЄС питання щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до США може бути найближчим часом розблоковане.

Нагадаємо, що українського олігарха Дмитра Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку розслідувала зокрема ФБР, український мільярдер та його спільники отримали дозвіл на видобуток титанових руд в Індії за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйонів доларів. Сам Фірташ відкидав усі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в 125 мільйонів євро і зобов'язання не залишати Австрії.