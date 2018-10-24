Суд ЄС прийняв рішення, що може розблокувати екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії може продовжити розгляд справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа після рішення, яке в середу, 24 жовтня, ухвалив Суд Європейського Союзу в Люксембурзі. Суд ЄС по суті відхилив один з аргументів сторони захисту українського олігарха, зазначивши, що Хартія ЄС не зобов'язує суд Австрії повторювати слухання справи, рішення з якої вже ухвалене.
Нагадаємо, що 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США, де українця звинувачують у корупції. Адвокати Фірташа подали скаргу до Верховного суду Австрії, заявивши, що екстрадиція до США стане порушенням засадничих прав людини. При цьому адвокати послались не на Європейську конвенцію з прав людини, як досі було прийнято у таких випадках, а на Хартію основних прав Європейського Союзу.
Верховний суд Австрії у свою чергу звернувся до Європейського суду за роз'ясненням, чи можуть громадяни посилатись у певних випадках на Хартію основних прав Європейського Союзу. До отримання такого роз'яснення виконання рішення суду щодо припустимості екстрадиції українського олігарха до США було призупинене. Після сьогоднішнього рішення суду ЄС питання щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до США може бути найближчим часом розблоковане.
Нагадаємо, що українського олігарха Дмитра Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку розслідувала зокрема ФБР, український мільярдер та його спільники отримали дозвіл на видобуток титанових руд в Індії за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйонів доларів. Сам Фірташ відкидав усі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в 125 мільйонів євро і зобов'язання не залишати Австрії.
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Українська нерухомість Австрії
Sporthotel у Земмерінгу
Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.
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Українська нерухомість Австрії
Проблемна інвестиція Ringhotel
Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.
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Українська нерухомість Австрії
"Гранд отель Панганс"
Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".
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Українська нерухомість Австрії
Готель Prinz Eugen
Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.
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Українська нерухомість Австрії
Готель Kavalier
Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.
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Українська нерухомість Австрії
Маєток Клюєвих
Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.
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Українська нерухомість Австрії
"Газометр" Клюєвих
2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.
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Українська нерухомість Австрії
Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва
2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.
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Українська нерухомість Австрії
Вілла Азарова-молодшого
Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.
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Українська нерухомість Австрії
Колишня ділянка Азарова
До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.
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Українська нерухомість Австрії
Ласі шматки для ріелторів
У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.
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Українська нерухомість Австрії
Газова нерухомість Азарова-Курченка
Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.
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Українська нерухомість Австрії
Угода на 20 мільйонів
Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.
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Українська нерухомість Австрії
Житло Дмитра Фірташа
Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.
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Українська нерухомість Австрії
Непримітні фірми, анонімна нерухомість
Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.
Автор: Євген Тейзе