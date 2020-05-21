Суд ЄС визнав незаконним угорський закон про фінансування НУО

Закон в Угорщині, що посилює контроль держави над неурядовими організаціями (НУО) з іноземним фінансуванням, порушує законодавство Європейського Союзу. Таке рішення виніс у четвер, 18 червня, Суд ЄС в Люксембурзі.

Закон, який був прийнятий в 2017 році урядом прем'єра Віктора Орбана, зобов'язує НУО, які отримують з-за кордону кошти у понад 24 тисячі євро на рік, реєструватися в якості "організацій, які отримують вигоду від іноземного фінансування" і подавати список своїх найважливіших іноземних спонсорів.

З точки зору суддів у Люксембурзі, ці норми порушують право на вільний рух капіталів, на приватну сферу і захист даних, а також основне право на свободу об'єднань.

Положення цього закону є "такими, що дискримінують і обмежують" рух капіталів, вони здатні створити "клімат недовіри" до НУО, йдеться в мотивувальній частині рішення суду.

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В грудні 2017 року Єврокомісія подала позов проти Будапешта в конфлікті довколо законів про НУО, а також щодо університетів, які отримують фінансування з-за кордону.

Пакет нормативних актів, що отримав назву "зупинити Сороса", був спрямований проти діяльності в Угорщині американського мільярдера угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса.

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