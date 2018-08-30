 Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір′ю-українкою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір'ю-українкою

У Німеччині, де заборонено сурогатне материнство, генетичній матері дозволили всиновити дитину, виношену сурогатною. Раніше суд прирівняв сурогатне материнство до торгівлі дітьми.

У Німеччині сурогатне материнство заборонене

У Німеччині сурогатне материнство заборонене

Німецький суд дозволив генетичній матері всиновити дитину, яка була виношена сурогатною матір'ю. Як йдеться у постанові Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні, що була оприлюднена у середу, 13 березня, використання сурогатного материнства не суперечить німецькому законодавству або загальноприйнятим нормам моралі.

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Україна - одна з небагатьох країн, де дозволене сурогатне материнство. Але Генпрокуратура вважає, що цією процедурою часто прикриваються, продаючи іноземцям чужих дітей. (30.08.2018)

Бездітні німецькі пари, які бажають мати дитину, часто звертаються за послугами сурогатних мам з України. Але як вивезти народжену дитину до Німеччини, де сурогатне материнство заборонене? (15.10.2012)

Таким чином Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні скасував рішення суду нижчої інстанції, який у 2018 році відмовився визнати чинним договір про усиновлення дитини, що була виношена сурогатною матір'ю, яка є громадянкою України. На думку суду, такі дії можна порівняти з торгівлею дітьми, оскільки українка отримала кошти від німецької родини за те, що вона виносила їхню дитину.

Утім, суд вищої інстанції не погодився з таким вердиктом, інформує агенція новин dpa. За думку суддів Вищого земельного суду, усиновлення у такому випадку є можливим, оскільки воно відповідає інтересам самої дитини. З моменту народження дитина проживає зі своїми генетичними батьками у Німеччині. Сурогатне материнство заборонене у Німеччині.

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