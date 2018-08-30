Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір'ю-українкою

Німецький суд дозволив генетичній матері всиновити дитину, яка була виношена сурогатною матір'ю. Як йдеться у постанові Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні, що була оприлюднена у середу, 13 березня, використання сурогатного материнства не суперечить німецькому законодавству або загальноприйнятим нормам моралі.

Таким чином Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні скасував рішення суду нижчої інстанції, який у 2018 році відмовився визнати чинним договір про усиновлення дитини, що була виношена сурогатною матір'ю, яка є громадянкою України. На думку суду, такі дії можна порівняти з торгівлею дітьми, оскільки українка отримала кошти від німецької родини за те, що вона виносила їхню дитину.

Утім, суд вищої інстанції не погодився з таким вердиктом, інформує агенція новин dpa. За думку суддів Вищого земельного суду, усиновлення у такому випадку є можливим, оскільки воно відповідає інтересам самої дитини. З моменту народження дитина проживає зі своїми генетичними батьками у Німеччині. Сурогатне материнство заборонене у Німеччині.