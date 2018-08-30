Суд у ФРН дозволив всиновити дитину, виношену сурогатною матір'ю-українкою

У Німеччині, де заборонено сурогатне материнство, генетичній матері дозволили всиновити дитину, виношену сурогатною. Раніше суд прирівняв сурогатне материнство до торгівлі дітьми.
Німецький суд дозволив генетичній матері всиновити дитину, яка була виношена сурогатною матір'ю. Як йдеться у постанові Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні, що була оприлюднена у середу, 13 березня, використання сурогатного материнства не суперечить німецькому законодавству або загальноприйнятим нормам моралі.
Таким чином Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні скасував рішення суду нижчої інстанції, який у 2018 році відмовився визнати чинним договір про усиновлення дитини, що була виношена сурогатною матір'ю, яка є громадянкою України. На думку суду, такі дії можна порівняти з торгівлею дітьми, оскільки українка отримала кошти від німецької родини за те, що вона виносила їхню дитину.
Утім, суд вищої інстанції не погодився з таким вердиктом, інформує агенція новин dpa. За думку суддів Вищого земельного суду, усиновлення у такому випадку є можливим, оскільки воно відповідає інтересам самої дитини. З моменту народження дитина проживає зі своїми генетичними батьками у Німеччині. Сурогатне материнство заборонене у Німеччині.