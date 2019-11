Суд у США зобов'язав Дональда Трампа виплатити два мільйони доларів

Суд Нью-Йорка ухвалив рішення, згідно з яким президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зобов'язаний виплатити низці недержавних організацій два мільйони доларів. Суддя Селіенн Скарпулла в своєму рішенні від четверга, 7 листопада, постановила, що Трамп незаконно використовував власний благодійний фонд у своїх політичних та бізнесових інтересах, інформує агенція AP.

Позов проти Трампа та трьох його дітей був поданий у червні 2018 року генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк. Вона прагнула домогтися компенсації понад 2,8 мільйона доларів, які були пожертвувані Фонду Дональда Трампа у 2016 році на потребу ветеранів війни. Натомість ці кошти були використані передвиборчим штабом нинішнього президента США у власних цілях.

Як нагадала генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, раніше прокуратура та фонд Трампа досягли домовленості щодо припинення позову. При цьому, за словами Джеймс, Трамп визнав, що "особисто нецільовим чином використовував кошти фонду". У грудні минулого року була також погоджена ліквідація цього фонду, а Трамп прийняв умови, за якими діяльність його нового благодійного фонду, у випадку його створення, буде обмежена, повідомляє агенція Reuters.

Сам Трамп після винесення судового вердикту у своєму Twitter розкритикував його, заявивши, що прокуратура "навмисне спотворює угоду (досягнуту між фондом Трампа і прокуратурою. - Ред.) з політичною метою". За його словами, фонд був "неймовірно ефективним", а він сам допустив лише "незначні технічні порушення".

Згідно з рішенням суду, два мільйона доларів мають бути розподілені між вісьмома неурядовими організаціями - Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area та United States Holocaust Memorial Museum.