 Суд у США зобов′язав Дональда Трампа виплатити два мільйони доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Суд у США зобов'язав Дональда Трампа виплатити два мільйони доларів

Президент США Дональд Трамп нецільовим чином використовував кошти власного благодійного фонду і тепер має компенсувати низці недержавних організацій два мільйони доларів.

Дональд Трамп має сплатити компенсації низці неурядових організацій

Дональд Трамп має сплатити компенсації низці неурядових організацій

Суд Нью-Йорка ухвалив рішення, згідно з яким президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зобов'язаний виплатити низці недержавних організацій два мільйони доларів. Суддя Селіенн Скарпулла в своєму рішенні від четверга, 7 листопада, постановила, що Трамп незаконно використовував власний благодійний фонд у своїх політичних та бізнесових інтересах, інформує агенція AP.

Позов проти Трампа та трьох його дітей був поданий у червні 2018 року генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк. Вона прагнула домогтися компенсації понад 2,8 мільйона доларів, які були пожертвувані Фонду Дональда Трампа у 2016 році на потребу ветеранів війни. Натомість ці кошти були використані передвиборчим штабом нинішнього президента США у власних цілях.

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У контексті розслідування зв'язків команди Трампа з Росією Білий дім прагне опублікувати меморандум про порушення, вчинені слідчими ФБР. ФБР та мін'юст протестують проти оприлюднення документа. (02.02.2018)

Президенту США закидають порушення конституції шляхом отримання платежів від іноземних урядів без схвалення Конгресу. Платежі надходять на рахунки компаній, які належать Трампу. Це вже третій позов з подібним змістом. (14.06.2017)

Як нагадала генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, раніше прокуратура та фонд Трампа досягли домовленості щодо припинення позову. При цьому, за словами Джеймс, Трамп визнав, що "особисто нецільовим чином використовував кошти фонду". У грудні минулого року була також погоджена ліквідація цього фонду, а Трамп прийняв умови, за якими діяльність його нового благодійного фонду, у випадку його створення, буде обмежена, повідомляє агенція Reuters.

Сам Трамп після винесення судового вердикту у своєму Twitter розкритикував його, заявивши, що прокуратура "навмисне спотворює угоду (досягнуту між фондом Трампа і прокуратурою. - Ред.) з політичною метою". За його словами, фонд був "неймовірно ефективним", а він сам допустив лише "незначні технічні порушення".

Згідно з рішенням суду, два мільйона доларів мають бути розподілені між вісьмома неурядовими організаціями - Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area та United States Holocaust Memorial Museum.

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Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018)

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