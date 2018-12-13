Суд у США визнав неконституційною систему охорони здоров'я Obamacare

Суд в штаті Техас в п'ятницю, 14 грудня, оголосив антиконституційною реформу системи охорони здоров'я в США, запроваджену за президентства Барака Обами (Obamacare). Позов щодо системи подала група членів Республіканської партії. Білий дім заявив, що очікує, що справа буде оскаржена у Верховному суді. "До розгляду апеляції закон залишається в силі", - йдеться в його заяві.

Реформа була визнана неконституційною, оскільки раніше Конгрес США під час внесення змін до податкового законодавства скасував штрафи за відсутність медичного страхування, які й передбачала система Obamacare. Суд дійшов висновку, що після цих змін закон став недійсним, оскільки це положення було "основоположним елементом" програми.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення техаського судді Ріда О'Коннора. "Вау, але не дивно, Obamaсare щойно оголошена неконституційною авторитетним суддею в Техасі. Чудова новина для Америки! Як я завжди і передбачав, Obamacare буде відкинута як антиконституційна катастрофа!", - написав президент у Twitter. Він також закликав Конгрес ухвалити "сильний закон", який забезпечить відмінну медичну допомогу.

Демократи різко розкритикували рішення суду. Претендентка на посаду спікера Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі назвала його абсурдним і пообіцяла негайно оскаржити його. "Республіканці несуть всю відповідальність за це жахливе рішення", - заявила вона.

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що постанова суду в Техасі, очевидно, "ґрунтується на помилковій правової аргументації", і висловив надію на те, що вона буде відкинута судом вищої інстанції. Але, якщо дане рішення буде підтверджено, "це обернеться катастрофою для десятків мільйонів американських сімей", додав він.

Проти позову республіканців також виступили 17 генеральних прокурорів-демократів, передає агенція AFP. Вони стверджують, що зміна податкового законодавства не означає, що вся програма Obamacare є неконституційною. "Наша боротьба, щоб врятувати Obamacare, ще далеко не закінчена, ми будемо продовжувати боротися з цими зусиллями, спрямованими на те, щоб позбавити американців охорони здоров'я", - заявив генпрокурор Каліфорнії Хав'єр Беккера.

Верховний суд США в 2012 році постановив зберегти Obamacare. П'ять з дев'яти суддів, які тоді проголосували за збереження закону, досі є членами Верховного суду.