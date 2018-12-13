 Суд у США визнав неконституційною систему охорони здоров′я Obamacare | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд у США визнав неконституційною систему охорони здоров'я Obamacare

Суд в Техасі задовольнив позов республіканців, які вимагали визнати реформу системи охорони здоров'я в США неконституційною. Тепер долю Obamacare, вочевидь, буде вирішувати Верховний суд США.

Суд визнав систему Obamacare неконституційною

Суд визнав систему Obamacare неконституційною

Суд в штаті Техас в п'ятницю, 14 грудня, оголосив антиконституційною реформу системи охорони здоров'я в США, запроваджену за президентства Барака Обами (Obamacare). Позов щодо системи подала група членів Республіканської партії. Білий дім заявив, що очікує, що справа буде оскаржена у Верховному суді. "До розгляду апеляції закон залишається в силі", - йдеться в його заяві.

Реформа була визнана неконституційною, оскільки раніше Конгрес США під час внесення змін до податкового законодавства скасував штрафи за відсутність медичного страхування, які й передбачала система Obamacare. Суд дійшов висновку, що після цих змін закон став недійсним, оскільки це положення було "основоположним елементом" програми.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення техаського судді Ріда О'Коннора. "Вау, але не дивно, Obamaсare щойно оголошена неконституційною авторитетним суддею в Техасі. Чудова новина для Америки! Як я завжди і передбачав, Obamacare буде відкинута як антиконституційна катастрофа!", - написав президент у Twitter. Він також закликав Конгрес ухвалити "сильний закон", який забезпечить відмінну медичну допомогу.

Демократи різко розкритикували рішення суду. Претендентка на посаду спікера Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі назвала його абсурдним і пообіцяла негайно оскаржити його. "Республіканці несуть всю відповідальність за це жахливе рішення", - заявила вона.

DW.COM

Сенатори відхилили пропозицію скасувати Obamacare без заміни її іншою програмою. Проти неї виступили і семеро республіканців. (27.07.2017)

Каліфорнія, Нью-Йорк та низка інших штатів позиваються до президента США Дональда Трампа через через його рішення урізати субсидії на медичне страхування. (14.10.2017)

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що постанова суду в Техасі, очевидно, "ґрунтується на помилковій правової аргументації", і висловив надію на те, що вона буде відкинута судом вищої інстанції. Але, якщо дане рішення буде підтверджено, "це обернеться катастрофою для десятків мільйонів американських сімей", додав він.

Проти позову республіканців також виступили 17 генеральних прокурорів-демократів, передає агенція AFP. Вони стверджують, що зміна податкового законодавства не означає, що вся програма Obamacare є неконституційною. "Наша боротьба, щоб врятувати Obamacare, ще далеко не закінчена, ми будемо продовжувати боротися з цими зусиллями, спрямованими на те, щоб позбавити американців охорони здоров'я", - заявив генпрокурор Каліфорнії Хав'єр Беккера.

Верховний суд США в 2012 році постановив зберегти Obamacare. П'ять з дев'яти суддів, які тоді проголосували за збереження закону, досі є членами Верховного суду.

Дивитись відео 02:50
Now live
02:50 хв

Які рішення Обами може скасувати Трамп (11.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Які рішення Обами може скасувати Трамп (11.01.2017)  

Також за темою

USA - Richter Anthony M. Kennedy - Supreme Court

Трамп отримав шанс зробити Верховний суд США консервативним 28.06.2018

Суддя Ентоні Кеннеді, який часто приставав на бік лівих та правих, слугуючи вирішальним голосом у Верховному суді США, оголосив про відставку. Трамп може замінити його переконаним консерватором.

Washington Trump Bekanntgabe Nominierung Brett M. Kavanaugh Supreme Court Richter

Трамп висунув Бретта Кавано в члени Верховного суду США 10.07.2018

У Білому домі хочуть бачити на посаді члена Верховного суду США консервативного суддю Бретта Кавано. Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому затвердженні Кавано.

USA New York - Proteste für DACA

Трамп відкинув можливість укладення угоди щодо DACA і пригрозив Мексиці 01.04.2018

Республіканській партії не слід домовлятися з демократами щодо програми DACA, що захищає від депортації неповнолітніх нелегальних мігрантів, вважає Дональд Трамп. Він також пригрозив Мексиці розірванням угод NAFTA.

Реклама

Докладно

Софійського собор у Києві

Об'єднавчий собор православних церков: як він відбудеться

Українські православні церкви обиратимуть 15 грудня предстоятеля Української православної церкви. УПЦ МП бойкотує захід. 

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Єврокомісія запросила РФ і Україну на переговори щодо газу

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу. Чинний контрант щодо транзиту закінчуються в кінці 2019 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  