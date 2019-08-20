 Суд у Сицилії наказав прийняти мігрантів з Open Arms та конфіскувати судно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у Сицилії наказав прийняти мігрантів з Open Arms та конфіскувати судно

Італійський суд наказав прийняти понад 80 мігрантів з рятувального корабля Open Arms, які знаходяться в морі вже близько трьох тижнів. Прокуратура між тим розслідує, чому судну раніше заборонили пристати до берега.

Рятувальне судно Open Arms

Рятувальне судно Open Arms

Італійський суд у вівторок, 20 серпня, наказав висадити на берег понад 80 мігрантів з рятувального іспанського судна Open Arms, яке зараз знаходиться неподалік від італійського острова Лампедуза, повідомила агенція AFP. Після того, як корабель був оглянутий слідчим та двома лікарями, враховуючи складну ситуацію на борту, прокурор Сицилії Луїджі Патронаджо розпорядився протягом кількох годин перевезти мігрантів на Лампедузу. Корабель при цьому має бути конфіскований.

Як пояснили у прокуратурі, конфіскація корабля буде здійснена в рамках розслідування за підозрою у зловживанні владою та позбавленні волі, повідомив Патронаджо. Прокуратура почала розслідування, щоб з'ясувати, хто саме перешкоджав тому, щоб Open Arms пристав на Лампедузі.

Італійський прем'єр-міністр Маттео Сальвіні, який раніше заборонив судну зайти в італійський порт, відкинув обвинувачення. "Якщо хтось думає, що він може злякати мене цим процесом, він помиляється", - заявив він.

DW.COM

Мадрид відправить військовий корабель до рятувального судна, на борту якого перебувають понад 80 мігрантів. Він дістанеться до Open Arms щонайшвидше за три дні. Ситуація на рятувальному судні погіршується. (20.08.2019)

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам, які перебували на судні Open Arms, зійти на берег. Понад сотня інших врятованих мігрантів змушені й надалі чекати на судні вирішення своє долі. (17.08.2019)

Як повідомлялось, раніше цього дня Іспанія знову запропонувала прийняти Open Arms. Уряд Іспанії вирішив відправити до рятувального судна військовий корабель, у супроводі якого Open Arms має дійти до острова Майорка. Відстань від Лампедузи до Майорки становить близько тисячі кілометрів.

Нагадаємо, близько трьох тижнів тому судно Open Arms підібрало в Середземному морі мігрантів, які на гумових човнах намагалися дістатися з Лівії до Європи. Корабель зі 107 людьми вже понад п'ять днів стоїть неподалік від італійського острова Лампедуза. Влада Італії не дозволила йому заходити в порт, прийнявши лише 27 неповнолітніх мігрантів, які перебували без супроводу дорослих.

Дивитись відео 03:09

Масова смерть в Середземному морі: як ЄС вирішуватиме проблему біженців

Аудіо й відео до теми

Масова смерть в Середземному морі: як ЄС вирішуватиме проблему біженців  

Також за темою

Italien Rettungsschiff Open Arms vor Lampedusa

Іспанія готова прийняти мігрантів з рятувального судна Open Arms 20.08.2019

Мадрид відправить військовий корабель до рятувального судна, на борту якого перебувають понад 80 мігрантів. Він дістанеться до Open Arms щонайшвидше за три дні. Ситуація на рятувальному судні погіршується.

Italien Rettungsschiff Open Arms vor Lampedusa

Іспанія готова прийняти судно Open Arms з мігрантами на борту 18.08.2019

Іспанський прем'єр запропонував прийняти Open Arms, але власники судна із понад сотнею врятованих у Середземному морі мігрантів відмовилися від пропозиції через "надзвичайну ситуацію" на борту.

Italien Lampedusa | Rettungsschiff Open Arms | Ankunft Minderjährige

Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам з судна Open Arms зійти на берег 17.08.2019

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам, які перебували на судні Open Arms, зійти на берег. Понад сотня інших врятованих мігрантів змушені й надалі чекати на судні вирішення своє долі.

Реклама

Докладно

Грета Тунберг на акції Fridays for Future у Відні, 31 березня 2019 року

Грета Тунберг: прогуляти школу заради клімату

Рік тому Грета Тунберг вперше вийшла на акцію з вимогою захисту клімату. Зараз Fridays for Future об'єднує мільйони осіб  

Symbolbild Adidas (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів

Знаменитому бренду Adidas виповнилося 70 років. Але тема в нас сьогодні не зовсім святкова.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  