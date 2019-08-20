Суд у Сицилії наказав прийняти мігрантів з Open Arms та конфіскувати судно

Італійський суд у вівторок, 20 серпня, наказав висадити на берег понад 80 мігрантів з рятувального іспанського судна Open Arms, яке зараз знаходиться неподалік від італійського острова Лампедуза, повідомила агенція AFP. Після того, як корабель був оглянутий слідчим та двома лікарями, враховуючи складну ситуацію на борту, прокурор Сицилії Луїджі Патронаджо розпорядився протягом кількох годин перевезти мігрантів на Лампедузу. Корабель при цьому має бути конфіскований.

Як пояснили у прокуратурі, конфіскація корабля буде здійснена в рамках розслідування за підозрою у зловживанні владою та позбавленні волі, повідомив Патронаджо. Прокуратура почала розслідування, щоб з'ясувати, хто саме перешкоджав тому, щоб Open Arms пристав на Лампедузі.

Італійський прем'єр-міністр Маттео Сальвіні, який раніше заборонив судну зайти в італійський порт, відкинув обвинувачення. "Якщо хтось думає, що він може злякати мене цим процесом, він помиляється", - заявив він.

Як повідомлялось, раніше цього дня Іспанія знову запропонувала прийняти Open Arms. Уряд Іспанії вирішив відправити до рятувального судна військовий корабель, у супроводі якого Open Arms має дійти до острова Майорка. Відстань від Лампедузи до Майорки становить близько тисячі кілометрів.

Нагадаємо, близько трьох тижнів тому судно Open Arms підібрало в Середземному морі мігрантів, які на гумових човнах намагалися дістатися з Лівії до Європи. Корабель зі 107 людьми вже понад п'ять днів стоїть неподалік від італійського острова Лампедуза. Влада Італії не дозволила йому заходити в порт, прийнявши лише 27 неповнолітніх мігрантів, які перебували без супроводу дорослих.