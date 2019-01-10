 Суд у Німеччині засудив викрадачів 100-кілограмової золотої монети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Суд у Німеччині засудив викрадачів 100-кілограмової золотої монети

У ФРН трьох з чотирьох підсудних у справі викрадення цінної золотої монети, яка належала бізнесмену Борису Фуксману, засудили до тривалих термінів ув'язнення. Четвертого підсудного суд виправдав.

Монета Великий кленовий лист

Монета "Великий кленовий лист" у музеї Боде (фото з архіву)

Земельний суд Берліна оголосив вироки в справі викрадення 100-кілограмової золотої монети, що належала бізнесмену Борису Фуксману. Згідно з озвученою в четвер, 20 лютого, ухвалою суду, троє підсудних отримали тривалі терміни ув'язнення. Один з них пробуде за ґратами три роки й чотири місяці, а двоє інших по чотири з половиною роки. Ще одного їхнього спільника суд виправдав, передає агенція новин AFP.

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Полотно австрійського художника Ґустава Клімта знайшли під час прибирання в саду музею, звідки її викрали у 1997 році. Справжність картини однак ще має підтвердити експертиза. (12.12.2019)

Єдиний автопортрет художника Вінсента ван Гога, який він написав під час психічного захворювання, виявився справжнім: після десятиліть сумнівів експертам вдалося довести автентичність роботи. (20.01.2020)

Усі підсудні були у віці від 21 до 25 років. Сторона обвинувачення вимагала для них покарання в вигляді ув'язнення строком від п'яти до семи років. Натомість адвокати наполягали на виправданні своїх підзахисних. Процес розпочався торік. Усього проведено 41 судове засідання.

Як повідомлялося, стокілограмову монету під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ викрали з берлінського музею Боде у березні 2017 року. За тодішньою вартістю золота монета коштувала щонайменше 3,75 мільйона євро. Однак її колекційна вартість значно вища.

Слідів вкраденої монети досі не знайшли. Не виключено, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовність належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.

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