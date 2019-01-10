Суд у Німеччині засудив викрадачів 100-кілограмової золотої монети

Земельний суд Берліна оголосив вироки в справі викрадення 100-кілограмової золотої монети, що належала бізнесмену Борису Фуксману. Згідно з озвученою в четвер, 20 лютого, ухвалою суду, троє підсудних отримали тривалі терміни ув'язнення. Один з них пробуде за ґратами три роки й чотири місяці, а двоє інших по чотири з половиною роки. Ще одного їхнього спільника суд виправдав, передає агенція новин AFP.

Усі підсудні були у віці від 21 до 25 років. Сторона обвинувачення вимагала для них покарання в вигляді ув'язнення строком від п'яти до семи років. Натомість адвокати наполягали на виправданні своїх підзахисних. Процес розпочався торік. Усього проведено 41 судове засідання.

Як повідомлялося, стокілограмову монету під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ викрали з берлінського музею Боде у березні 2017 року. За тодішньою вартістю золота монета коштувала щонайменше 3,75 мільйона євро. Однак її колекційна вартість значно вища.

Слідів вкраденої монети досі не знайшли. Не виключено, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовність належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.

Дивитись відео 00:47 Поділитись Гігантську золоту монету в Берліні вкрала арабська мафія? (14.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2gXwT Гігантську золоту монету в Берліні вкрала арабська мафія? (14.07.2017)