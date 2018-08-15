Суд у Німеччині відібрав у автовласника номерний знак за натяк на Гітлера

Адміністративний суд Дюссельдорфа визнав правомірним рішення однієї з німецьких місцевих служб нагляду за дорожнім рухом щодо вилучення у місцевого автовласника автомобільного номерного знаку "HH 1933". На думку суду, згаданий номерний знак нагадує про добу нацистського панування у Німеччині, а тому його вилучення правомірне навіть пост-фактум.

У суді зазначили, що для пересічного німецького мешканця номерний знак з написом "HH 1933" асоціюється з часами націонал-соціалізму і панування "третього рейху". Адже 1933 рік є роком приходу нацистів до влади у Німеччині, а абревіатура HH означає нацистське вітання "Heil Hitler", котре нині використовують правоекстремісти. Таким чином, суд вважає використання такого номерного знаку аморальним.

Спочатку чоловіку видали зазначений номерний знак, після того як він зарезервував його для себе. Однак пізніше, після того як до служби надійшла скарга одного з громадян, суперечливий номер було відкликано. Власник номерного знаку з рішенням служби не погодився і подав позов до суду. Однак судді ухвалили рішення не на його користь.

Тепер автомобіліст може опротестовувати рішення суддів і позиватися далі - до Вищого адміністративного суду у Мюнстері.