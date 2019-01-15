 Суд у Москві подовжив арешт усіх 24 українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Суд у Москві подовжив арешт усіх 24 українських моряків

Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ.

Українські моряки на суді у Москві

Українські моряки на суді у Москві

Лефортовський суд Москви у середу, 16 січня, залишив до 24 квітня під вартою останніх чотирьох із 24 українських моряків, які були затримані російською стороною після інциденту поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це інформагенцію "Інтерфакс" повідомила речниця російського суду.

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Арешт 20 затриманих Росією українських моряків подовжений до 24 та 26 квітня. Захист планує оскаржувати це рішення в усіх інстанціях. (15.01.2019)

Захист затриманих у Керченській протоці моряків, зокрема, наполягає на присутності під час судових засідань ЗМІ, представників посольств та омбудсменки Денісової. (14.01.2019)

РФ може обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків на російських в'язнів в Україні, пише видання "Известия" з посиланням на дипломата РФ. Обмін, однак, може відбутися вже після виборів в Україні. (11.01.2019)

Напередодні суд залишив під вартою на той самий термін 20 українських моряків. Судові засідання за клопотанням слідства відбувалися в закритому режимі. На початку засідання 15 січня з моряками змогли побачитися родичі, а також уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

Захист просив суд відмовити в задоволенні клопотань слідства. У разі обрання військовим альтернативного запобіжного заходу посольство України було готове надати їм житло. Адвокати моряків будуть оскаржувати продовження їхнього арешту в усіх інстанціях, у тому числі, в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели в Москву.

Наразі 24 українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

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Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (15.01.2019)

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Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (15.01.2019)  

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В Росії до 24 квітня продовжили арешт полоненим українським морякам. Поки що - лише 12-м з 24-х. На суд в Москву приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.

Moskau, Papierschiffchen mit den Namen von ukrainischen Seeleuten vor dem Gerichtsgebäude in Lefortowo

Суд у Москві подовжив арешт 20 українських моряків 15.01.2019

Арешт 20 затриманих Росією українських моряків подовжений до 24 та 26 квітня. Захист планує оскаржувати це рішення в усіх інстанціях.

Moskau, Papierschiffchen mit den Namen von ukrainischen Seeleuten vor dem Gerichtsgebäude in Lefortowo

Суд щодо українських моряків розпочався у Москві 15.01.2019

Розгляд клопотань щодо продовження арешту українців розглядається у закритому режимі на прохання ФСБ Росії.

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