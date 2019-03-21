 Суд у Москві залишив українських моряків під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Суд у Москві залишив українських моряків під вартою

Московський міський суд відхилив апеляцію адвокатів українських військових моряків і залишив їх під вартою до кінця липня.

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

У московському міському суді у понеділок, 27 травня, розглянули та відхилили апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок полонених українських моряків. Про це у Facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків" повідомив адвокат полонених Микола Полозов.

"Наразі стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції", - написав адвокат, зазначивши, що постанови щодо продовження терміну тримання під вартою до кінця липня було залишено без змін, а скарги захисту не були задоволені. Адвокат також нагадав, що термін подання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН із морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року.

Цю інформацію пізніше підтвердила і прес-служба суду.

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Також 27 травня у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що направили до російських колег ноту із запитанням, коли і де буде повернуто захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків і кораблі.

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово", - сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо "НВ" у понеділок.

У той же день прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, і їхню долю вирішить суд. "Позиція не може змінитися. Має закінчитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні три захоплені кораблі.

Суд не знайшов підтверджень російської версії про нібито провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився з тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися з РФ без звернення до суду.

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