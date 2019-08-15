 Суд у Києві заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

Суд у Києві заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка

Колишнього очільника МВС України часів Януковича Віталія Захарченка заарештували заочно. Сам ексміністр перебуває не в Україні.

Ексміністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко

Ексміністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко (фото з архіву)

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, який був на посаді в часи президентства Віктора Януковича. Згідно з рішенням суду, копія резолютивної частині якого є у розпорядженні агенції "Інтерфакс-Україна", суд у четвер, 15 серпня, ухвалив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання про обрання запобіжного заходу надійшло з управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. На це рішення можна подати апеляцію, повідомляє агенція "Українські новини". Як відомо, заразЗахарченко перебуває не в Україні

DW.COM

Суд у Києві заарештував майно родини екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки і квартиру. Майно заарештували у справі про незаконне збагачення і відмивання коштів. (13.02.2019)

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках. (11.07.2019)

Ексміністра та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10 мільярдів гривень через "Смартбанк". Досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка, котре провадить управління спецрозслідувань ГПУ торкається фактів хабарництва, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків.

Крім того, Захарченка підозрюють у зловживанні владою та перевищенні службових повноважень, зокрема, у протидії протестним акціям у Києві у лютому 2014 року, що призвело до масових жертв серед демонстрантів. У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно ексміністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2019 року Печерський районний суд Києва знову наклав арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV, на яку оформлена нерухомість родини ексміністра внутрішніх справ Захарченка. Йшлося про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два паркомісця. Майно було заарештоване в рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

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