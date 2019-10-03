 Суд у Києві залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Суд у Києві залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою

Арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата України Сергія Пашинського залишили під вартою до 4 грудня. Він назвав це рішення "поверненням у найстрашніші часи режиму Януковича". 

Колишній народний депутат Сергій Пашинський

Колишній народний депутат Сергій Пашинський

Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього депутата Верховної Ради України Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт"). Таке рішення колегія суддів ухвалила в п'ятницю, 18 жовтня, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Сергій Пашинський має залишитися під вартою до 4 грудня.

Після завершення засідання Пашинський заявив, що це рішення є "поразкою судової системи України" і "поверненням у найстрашніші часи режиму Януковича". "Я знаю, що з понеділка мені висуватимуться нові підозри. Мене намагатимуться зламати. Але я не збираюся, я не буду ховатися від слідства", - наголосив він. Генеральному прокурору України Руслану Рябошапці Пашинський закинув, що той, "на жаль, став на шлях своїх попередників".

Своєю чергою, адвокат Пашинського Андрій Федур сказав журналістам, що це рішення суду є "абсолютно незаконним і свавільним". На його думку, це чергова політична справа, яку у кінцевому підсумку або буде закрито, або Пашинського буде визнано невинним

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Суд заарештував ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. ДБР повідомило йому про підозру в заподіянні поранення людині. (07.10.2019)

Захист арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата Сергія Пашинського подав апеляцію на рішення щодо його затримання. Пашинський відкидає всі обвинувачення. (12.10.2019)

Як повідомлялось, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. Таким чином суд у повному обсязі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань. 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський відкидає усі обвинувачення, а його захист оскаржив рішення Печерського районного суду, яке тепер було залишено в силі апеляційним судом.

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