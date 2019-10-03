Суд у Києві залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою

Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього депутата Верховної Ради України Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт"). Таке рішення колегія суддів ухвалила в п'ятницю, 18 жовтня, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Сергій Пашинський має залишитися під вартою до 4 грудня.

Після завершення засідання Пашинський заявив, що це рішення є "поразкою судової системи України" і "поверненням у найстрашніші часи режиму Януковича". "Я знаю, що з понеділка мені висуватимуться нові підозри. Мене намагатимуться зламати. Але я не збираюся, я не буду ховатися від слідства", - наголосив він. Генеральному прокурору України Руслану Рябошапці Пашинський закинув, що той, "на жаль, став на шлях своїх попередників".

Своєю чергою, адвокат Пашинського Андрій Федур сказав журналістам, що це рішення суду є "абсолютно незаконним і свавільним". На його думку, це чергова політична справа, яку у кінцевому підсумку або буде закрито, або Пашинського буде визнано невинним

Як повідомлялось, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. Таким чином суд у повному обсязі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань. 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський відкидає усі обвинувачення, а його захист оскаржив рішення Печерського районного суду, яке тепер було залишено в силі апеляційним судом.