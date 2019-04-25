Суд у Києві відмовився розглядати позов щодо закону про мову

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову до голови Верховної Ради Андрія Парубія про заборону підписувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це суд повідомив у суботу, 11 травня, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Заява була подана громадською організацією "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної".

Суд вважає, що заявник не довів очевидної протиправності дій спікера парламенту, оскільки не було надано жодного доказу цього. У позові також було зазначено, що внаслідок дій голови Верховної Ради порушуються права громадської організації та її членів.

Однак суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення, оскільки заява не містила обґрунтувань і доказів, що позов стосується мети, з якою було створено "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", як було зазначено позивачем.

Парубій назвав позов щодо закону про мову спробою проросійського реваншу. "На моє переконання, це цинічна спроба проросійського реваншу. За будь-яких умов наступного тижня закон буде підписаний і набуде чинності", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що 14 травня на голосування Верховної Ради будуть поставлені постанови про скасування голосування за закон про мову, які, на його думку, будуть провалені.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя.