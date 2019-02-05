Суд у Києві взяв під варту організатора "референдуму" про відокремлення Донбасу

Шевченківський районний суд Києва заарештував 39-річного Романа Лягіна на два місяці без права внесення застави, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Сам Юрій Луценко раніше на своїй сторінці у Facebook повідомив про затримання Лягіна. Прокуратура інкримінує йому державну зраду, за що чинним кримінальним кодексом передбачено до 15 років позбавлення волі.

Регіонал зі стажем

До початку війни Роман Лягін був маловідомим донецьким політиком. З початку 2000-х років він працював у громадських організаціях близьких до Партії регіонів, а пізніше і в самій партії. Це не завадило йому у 2006 році виступити проти іншого "регіонала" Олександра Лук'янченка на виборах мера Донецька. Для участі у виборах Лягін навіть збирався змінити призвіще та ім'я на "Олександр Лук'янченко", але паспорт з новими даними так і не отримав.

У 2012 році Роман Лягін балотувався до Верховної ради по 44-му окрузі в Донецьку як самовисуванець. Однак успіху не мав: тоді за нього проголосували лише 370 виборців.

Автор "референдуму"?

Роман Лягін вочевидь відіграв ключову роль в організації "референдуму про самовизначення ДНР". Створену для цього "Центральну виборчу комісію ДНР", він очолив у середині квітня 2014 року. "Референдум" про відокремлення Донбасу провели всуперечу українському законодавству. Він відбувся одночасно в контрольованих сепаратистами населених пунктах Донеччини та Луганщини 11 травня.

Після "референдуму" Лягін на якийсь час обіймав посаду міністра праці та соцполітики самопроголошеної "республіки". Однак восени 2014-го знову очолив виборчу комісію - цього разу на виборах до "народної ради ДНР", які дозволили ватажкові сепаратистів Олександру Захарченку закріпити за собою владу.

Приязні відносини Лягіна й Захарченка тривали недовго. В квітні 2016 року його зняли з усіх посад в "ДНР" та заарештували на кілька тижнів. Сам Лягін пізніше говорив про катування. Російський публіцист Роман Манєкін, який довгий час жив у Донецьку, та співпрацював з сепартистами, стверджує що після звільнення Лягін переїхав до Криму, де раніше начебто отримав квартиру за проведення референдуму.

Здався добровільно?

Речниця СБУ Олена Гітлянська в розмові з DW підтвердила інформацію, що Лягіна затримали на адміністративній межі з Кримом, втім відмовилась розкривати подробиці. Не коментують справу і в генеральній прокуратурі.

Народна депутатка від "Самопомочі" Наталія Веселова ще в березні цього року стверджувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що Лягін добровільно здався українським спецслужбам, скориставшись програмою "На тебе чекають вдома", за якою СБУ частково звільняє від відповідальності колишніх сепартистів. Роман Манєкін так само вважає, що Лягін даватиме свідчення проти керівництва самопроголошеної "ДНР".