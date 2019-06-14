Роман Лягін - донецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Лягін".

До початку війни на Донбасі Роман Лягін був маловідомим донецьким політиком. З початку 2000-х років він працював у громадських організаціях близьких до Партії регіонів, а пізніше і в самій партії. Це не завадило йому у 2006 році виступити проти іншого "регіонала" Олександра Лук'янченка на виборах мера Донецька. Для участі у виборах Лягін навіть збирався змінити призвіще та ім'я на "Олександр Лук'янченко", але паспорт з новими даними так і не отримав. У 2012 році Роман Лягін балотувався до Верховної ради по 44-му окрузі в Донецьку як самовисуванець. Однак успіху не мав: тоді за нього проголосували лише 370 виборців. Роман Лягін вочевидь відіграв ключову роль в організації "референдуму про самовизначення ДНР". Створену для цього "Центральну виборчу комісію ДНР", він очолив у середині квітня 2014 року.