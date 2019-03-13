 Суд у Вашингтоні засудив Манафорта за змову до 43 місяців тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Суд у Вашингтоні засудив Манафорта за змову до 43 місяців тюрми

Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа і політтехнолог Віктора Януковича Пол Манафорт загалом має провести у в'язниці 7,5 років за звинуваченням у двох справах. Тепер йому висунули обвинувачення у Нью-Йорку.

Пол Манафорт загалом засуджений до 7,5 років ув'язнення

Пол Манафорт загалом засуджений до 7,5 років ув'язнення

Суд у Вашингтоні у середу, 13 березня, визнав колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта у змові проти держави та засудив ще до 43 місяців ув'язнення. Справа, у якій було засуджено Манафорта у Вашингтоні, була результатом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ролі Росії у президентських виборах у США в 2016 році. Манафорта також було визнано винним у відмиванні грошей, прихованому лобізсі та спробі тиску на свідків. 

7 березня Манафорт був засуджений також до 3 років і 11 місяців у справі за ухиляння від сплати податків, а також інші фінансові махінації. Таким чином, загалом колишній політтехнолог і лобіст має загалом провести у в'язниці 7,5 років.

Перед винесенням вердикту Манафорт заявив судді Емі Берман Джексон, що соромиться своєї поведінки і розкаявся. "Я засмучений самим собою за ці особисті невдачі. Моя поведінка в майбутньому буде іншою. Я вже почав мінятися", - сказав він, передає CNN. Він просив пом'якшити йому вирок, оскільки, за його словами, кримінальні справи проти нього "вже забрали в нього все". "Ця справа вже забрала в мене все - мою власність, мої гроші, моє страхування життя, мій довірчий рахунок для моїх дітей і онуків та інше", - зазначив Манафорт, додавши, що є єдиним опікуном своєї дружини.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер направив обвинувальну записку до суду, в якій перерахував кримінальні злочини, скоєні Полом Манафортом. Вирок екс-голові передвиборної кампанії Трампа оголосять 13 березня. (24.02.2019)

Пола Манафорта визнали винним в ухилянні від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Його засуджено до трьох років і 11 місяців позбавлення волі. (08.03.2019)

Суддя Джексон зазначила, що тон Манафорта змінився після того, як він був засуджений минулого тижня у Вірджинії, втім, вона не побачила доказів його каяття. За її словами, його поведінка показувала "постійне презирство і переконання, що він має право маніпулювати цим провадженням", цитує агенція dpa. "Важко переоцінити кількість брехні та шахрайства, та надзвичайний обсяг грошей, пов'язаних з цим", - додала вона, передає агенція AFP.

Своєю чергою прокурор Ендрю Вайсманн зазначив, що Манафорт зробив все, щоб приховати свою роботу лобіста та відмивання грошей, а потім, під час домашнього арешту, інструктував свідків, як брехати від його імені. "Я вважаю, що це не зображує того, хто вивчив суворий урок. Це не показує каяття", - сказав прокурор.

У цій справі Манафорта, зокрема, обвинувачували й у тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США як іноземний агент.

У середу прокуратура Нью-Йорка також висунула обвинувачення проти Манафорта за 16-ма статтями. Зокрема, йому інкримінують шахрайство та участь у змові.

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Пол Манафорт

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