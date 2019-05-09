 Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти

Підозрюваного за звинуваченнями у корупції колишнього бразильського президента Мішела Тремера випустили з-за ґрат, натомість він мав здати свій паспорт.

Мішела Темера підозрюють у корупції

Мішела Темера підозрюють у корупції

Суд у Ріо-де-Жанейро вже вдруге відпустив з-під варти колишнього президента країни Мішела Темера, якого було затримано раніше за звинуваченням в корупції. Про це у середу, 15 травня, повідомив його адвокат Едуардо Карнелос, додавши, що прокурори "переслідують" екс-президента.

Темера відпустили з поліцейського відділку вранці після того, як судді одностайно вирішили звільнити його, не побачивши підстав для подальшого тримання під вартою підозрюваного, передає агенція AP. Натомість Темера зобов'язали дотримуватися більш легких запобіжних заходів, зокрема, у нього було вилучено паспорт.

Це вже друге звільнення колишнього президента Бразилії з в'язниці. Вперше його заарештували в березні у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС "Ангра". Зокрема, мова йде про хабарі на суму в один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро). Вже за чотири дні його звільнили. Однак згодом суд знову вирішив, що він має перебувати у в'язниці під час розслідування, і 9 травня Темер повернувся у камеру.

DW.COM

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення. (21.03.2019)

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Нагадаємо, раніше проти Темера було висунуто цілу низку обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також у корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, хабарі в сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро).

На думку слідчих, з травня 2016 року Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші. Сам екс-президент Бразилії рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.

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