Суд у Баварії постановив повернути до ФРН вислану українку

Вислана з Нюрнберга два тижні тому українка Світлана К. може повернутися до Німеччини. Такого рішення дійшов адміністративний суд федеральної землі Баварія. Як повідомив адвокат Світлани К., Ульріх Шенвайс (Ulrich Schönweiß), у понеділок, 30 липня, дозвіл на повернення стосується також чоловіка і дев'ятирічної доньки Світлани К.

Суд задовольнив оскарження вислання тому, що Світлана К., яка родом з нині підконтрольного сепаратистам Донецька, проходить навчання як доглядальниця за людьми похилого віку. Курс почався 2016 року і триває досі. Під час навчання Світлана К. показала результати вище середнього, повідомляє інформагенція epd.

Деякий час у 2017 році сім'я Світлани К. перебувала у притулку при євангелічній громаді пастора Куно Гаука (Kuno Hauck), який після вислання українців 18 липня з Німеччини надіслав листа федеральному міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) із різкою критикою політики уряду щодо мігрантів.

Ситуацію прокоментували в соціальній службі німецької євангелічної церкви Diakonie. Президент служби Міхаель Баммессель (Michael Bammessel) наголосив, що вислання з Німеччини мотивованих кваліфікованих мігрантів межує із "божевіллям", особливо за нестачі персоналу для догляду за людьми, які його потребують.