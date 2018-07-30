 Суд у Баварії постановив повернути до ФРН вислану українку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Суд у Баварії постановив повернути до ФРН вислану українку

Депортована раніше українка Світлана К. зможе повернутися зі своєю сім'єю до Німеччини. Суд взяв до уваги, що жінка проходить навчання як доглядальниця за людьми похилого віку.

Світлана К. розпочала навчання на курсах доглядальників у 2016 році

Світлана К. розпочала навчання на курсах доглядальників у 2016 році (фото з архіву)

Вислана з Нюрнберга два тижні тому українка Світлана К. може повернутися до Німеччини. Такого рішення дійшов адміністративний суд федеральної землі Баварія. Як повідомив адвокат Світлани К., Ульріх Шенвайс (Ulrich Schönweiß), у понеділок, 30 липня, дозвіл на повернення стосується також чоловіка і дев'ятирічної доньки Світлани К.

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Міністр праці ФРН Губертус Гайль запропонував видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи в Німеччині. В першу чергу йдеться про роботу з догляду за літніми людьми. (22.07.2018)

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми? (20.07.2018)

Суд задовольнив оскарження вислання тому, що Світлана К., яка родом з нині підконтрольного сепаратистам Донецька, проходить навчання як доглядальниця за людьми похилого віку. Курс почався 2016 року і триває досі. Під час навчання Світлана К. показала результати вище середнього, повідомляє інформагенція epd.

Деякий час у 2017 році сім'я Світлани К. перебувала у притулку при євангелічній громаді пастора Куно Гаука (Kuno Hauck), який після вислання українців 18 липня з Німеччини надіслав листа федеральному міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) із різкою критикою політики уряду щодо мігрантів.

Ситуацію прокоментували в соціальній службі німецької євангелічної церкви Diakonie. Президент служби Міхаель Баммессель (Michael Bammessel) наголосив, що вислання з Німеччини мотивованих кваліфікованих мігрантів межує із "божевіллям", особливо за нестачі персоналу для догляду за людьми, які його потребують.

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