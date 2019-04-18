 Суд ухвалив ще одне рішення на користь екс-власників ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

Суд ухвалив ще одне рішення на користь екс-власників "Приватбанку"

Суд скасував рішення Національного банку щодо переліку пов'язаних з "Приватбанком" осіб, яке було ключовим в процедурі його націоналізації. Нацбанк обіцяє оскаржити цей вирок.

Суд ухвалив ще одне рішення щодо Приватбанку не на користь держави

Суд ухвалив ще одне рішення щодо "Приватбанку" не на користь держави

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку", повідомив у п'ятницю, 19 квітня, Національний банк України. Напередодні суд повністю задовільнив позов підконтрольної колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Нацбанку, яким визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб. Нацбанк повідомив, що саме це рішення було одним з основних у процесі націоналізації "Приватбанку" в грудні 2016 року. Під час націоналізації було проведено процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем міністерству фінансів України.

"Національний банк занепокоєний якістю та результатами розгляду судових справ в Україні, що можуть призвести до втрат коштів платників податків та ризиків для банківської та фінансової стабільності країни. Це може призвести до того, що у пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" осіб з'являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Він наголосив, що рішення суду не набрало законної сили та найближчим часом буде оскаржене.

МВФ підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Тим часом Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) приєднався до заяви представництва ЄС та посольства США в Україні, наголосивши, що міжнародні партнери України в 2016 році підтримали рішення уряду та Нацбанку націоналізувати "Приватбанк", оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників банку і стабільність фінансової системи.

"І хоча це рішення потребувало 160 мільярдів гривень українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність "Приватбанку" на довгу перспективу, врятувало кошти мільйонів українських громадян і зміцнило економічне самопочуття країни", - наголосив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

DW.COM

Суд у Києві визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку" 2016 року за позовом його екс-власника Ігоря Коломойського. DW з'ясовувала, які наслідки матиме це рішення для України. (18.04.2019)

Петро Порошенко звернувся до Нацбанку з проханням укомплектувати філії "Приватбанку" готівкою і забезпечити їхню безперешкодну роботу. (19.04.2019)

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня визнав неправомірною націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити це рішення.

Після цього під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) президент Петро Порошенко звернувся до Нацбанку з проханням забезпечити безперебійну роботу всіх філій "Приватбанку" та укомплектувати їх необхідною готівкою. Він також доручив міністерству фінансів проаналізувати ризики і загрози, пов'язані з виконанням рішення суду щодо визнання націоналізації незаконною.

Своєю чергою колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що чинна українська влада має відповісти за націоналізацію банку, якщо буде остаточно доведена її незаконність, а Порошенко має вибачитися за це.

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

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