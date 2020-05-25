Суд узяв під варту поліцейських із Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні

Голосіївський районний суд Києва у вівторок, 26 травня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом підозрюваним у зґвалтуванні та катуванні поліцейським Кагарлицького відділу поліції Київської області. Про ухвалення відповідного рішення судом повідомили агентству новин "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"Суд обрав підозрюваним поліцейським запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту", - сказали в Офісі генпрокурора.

За клопотанням адвоката запобіжний захід суд обирав у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше цього дня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділу поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка.

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Так, оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб. Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством.

Згідно з фото, які раніше оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у соцмережі Facebook, тепер вже колишні співробітники поліції, підозрювані у зґвалтуванні, тортурах та побиттях - це Микола К. та Сергій С.

Геращенко стверджує, що на підозрюваних "очікує суд та справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін".

Вдягали протигаз і ґвалтували

Як повідомлялося, за інформацією ДБР, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у відділі поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. "У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - зазначають у ДБР.