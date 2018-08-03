Суд США вимагає від Трампа повернути програму захисту молодих мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа має у повному обсязі відновити програму DACA, котра захищає від депортації зі США неповнолітніх нелегальних мігрантів. Таке рішення у п'ятницю, 3 серпня, ухвалив федеральний судя в столиці США Вашингтоні, інформує агенція Reuters. Подача заявок на програму також має бути відновлена. В адміністрації президента є час до 23 серпня, аби подати апеляцію на дане рішення.

Нагадаємо, що програма DACA, або ж "Програма відкладеної дії щодо дітей, які в'їжджають" (Deferred Action for Childhood Arrivals), була запроваджена у 2012 році під час президентської каденції Барака Обами. В рамках програми приблизно 700 тисяч нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, отримували захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування.

Дональд Трамп вирішив скасувати програму DACA у вересні 2017 року, оголосивши її неконституційною. Тоді ж він висунув вимогу Конгресу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус мігрантів, які підпадали під дію цієї програми та яких у США неофіційно називають "мрійники" (англійською "dreamers". - Ред.). Інакше цих мігрантів, згідно з рішенням Трампа, слід буде депортувати зі США.

Однак у січні 2018 року федеральний суддя у Сан-Франциско вирішив, що програма має лишатися чинною на період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента країни. Досі республіканцям та демократам так і не вдалось дійти згоди щодо вирішення питання статусу "мрійників".