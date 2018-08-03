 Суд США вимагає від Трампа повернути програму захисту молодих мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

Суд США вимагає від Трампа повернути програму захисту молодих мігрантів

Програма захисту неповнолітніх мігрантів від депортації зі США має бути повністю відновлена, ухвалив суд США.

Молодих мігрантів, які підпадали під дію програми DACA, у США неофіційно називають мрійники

Молодих мігрантів, які підпадали під дію програми DACA, у США неофіційно називають "мрійники"

Адміністрація президента США Дональда Трампа має у повному обсязі відновити програму DACA, котра захищає від депортації зі США неповнолітніх нелегальних мігрантів. Таке рішення у п'ятницю, 3 серпня, ухвалив федеральний судя в столиці США Вашингтоні, інформує агенція Reuters. Подача заявок на програму також має бути відновлена. В адміністрації президента є час до 23 серпня, аби подати апеляцію на дане рішення.

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Дональд Трамп скасував програму DACA, яка захищає від депортації неповнолітніх нелегальних мігрантів. Однак суд у Сан-Франциско вирішив, що програма повинна лишатися у силі на час розгляду судових позовів. (10.01.2018)

Американський президент Дональд Трамп представив свій варіант законопроекту щодо імміграції в обмін на фінансування муру з Мексикою. Близько 1,8 мільйона мігрантів можуть отримати громадянство. (26.01.2018)

Нагадаємо, що програма DACA, або ж  "Програма відкладеної дії щодо дітей, які в'їжджають" (Deferred Action for Childhood Arrivals), була запроваджена у 2012 році під час президентської каденції Барака Обами. В рамках програми приблизно 700 тисяч нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, отримували захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. 

Дональд Трамп вирішив скасувати програму DACA у вересні 2017 року, оголосивши її неконституційною. Тоді ж він висунув вимогу Конгресу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус мігрантів, які підпадали під дію цієї програми та яких у США неофіційно називають "мрійники" (англійською "dreamers". - Ред.). Інакше цих мігрантів, згідно з рішенням Трампа, слід буде депортувати зі США.

Однак у січні 2018 року федеральний суддя у Сан-Франциско вирішив, що програма має лишатися чинною на період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента країни. Досі республіканцям та демократам так і не вдалось дійти згоди щодо вирішення питання статусу "мрійників". 

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