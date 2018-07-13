Суд США арештував Бутіну через ризик її втечі

Федеральний суддя США у середу, 19 липня, постановив арештувати росіянку Марію Бутіну після того, як федеральні прокурори заявили, що Бутіна має зв'язки з російською розвідкою і може здійснити втечу з країни. Прокурор продемонстрував під час слухань в окружному суді Округу Колумбія фотографії зустрічі Бутіної з російським розвідником у ресторані у Вашингтоні. Бутіна перебуватиме під вартою до розгляду її справи у суді.

Також у документах справи зазначається, що Бутіна нібито використовувала інтимні зв'язки та обман для налагодження впливових контактів у США, інформує агенція AP.

29-річну росіянку Марію Бутіну звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації. За цим обвинуваченням їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Окрім того, її звинувачено у змові з метою роботи іноземним агентом, за це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками з метою "встановлення приватних, або як вона називала їх, "обхідних" каналів комунікації". Крім того, росіянка намагалася проникати в організації, що мають вплив на американську політику, знову ж таки з метою просування інтересів РФ, ідеться в обвинувальному висновку. При цьому дівчина не повідомляла владу США про те, що вона є агентом російського уряду, як того вимагає американське законодавство.

У звинуваченні йдеться, що Марія Бутіна працювала за вказівкою високопосадовця російського уряду, який з квітня 2018 перебуває під санкціями мінфіну США. Хоча ім'я чиновника не називається, найімовірніше, йдеться про заступника голови Центробанку РФ Олександра Торшина. Він підходить під опис, поданий в прес-релізі мін'юсту США, окрім того, Торшин довгий час був безпосереднім начальником Бутіної.