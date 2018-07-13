 Суд США арештував Бутіну через ризик її втечі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Суд США арештував Бутіну через ризик її втечі

Росіянку Марію Бутіну, підозрювану у роботі іноземним агентом у США без реєстрації, помістили під варту. Прокуратура продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою.

Марія Бутіна, документи справи

Марія Бутіна, документи справи

Федеральний суддя США у середу, 19 липня, постановив арештувати росіянку Марію Бутіну після того, як федеральні прокурори заявили, що Бутіна має зв'язки з російською розвідкою і може здійснити втечу з країни. Прокурор продемонстрував під час слухань в окружному суді Округу Колумбія фотографії зустрічі Бутіної з російським розвідником у ресторані у Вашингтоні. Бутіна перебуватиме під вартою до розгляду її справи у суді. 

Також у документах справи зазначається, що Бутіна нібито використовувала інтимні зв'язки та обман для налагодження впливових контактів у США, інформує агенція AP. 

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Афіни вирішили вислати двох співробітників російських дипломатичних служб. Російських дипломатів звинувачують у втручанні у внутрішні справи та в діях, що становлять загрозу нацбезпеці Греції, повідомляють грецькі ЗМІ. (11.07.2018)

У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна. (17.07.2018)

29-річну росіянку Марію Бутіну звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації. За цим обвинуваченням їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Окрім того, її звинувачено у змові з метою роботи іноземним агентом, за це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками з метою "встановлення приватних, або як вона називала їх, "обхідних" каналів комунікації". Крім того, росіянка намагалася проникати в організації, що мають вплив на американську політику, знову ж таки з метою просування інтересів РФ, ідеться в обвинувальному висновку. При цьому дівчина не повідомляла владу США про те, що вона є агентом російського уряду, як того вимагає американське законодавство.

У звинуваченні йдеться, що Марія Бутіна працювала за вказівкою високопосадовця російського уряду, який з квітня 2018 перебуває під санкціями мінфіну США. Хоча ім'я чиновника не називається, найімовірніше, йдеться про заступника голови Центробанку РФ Олександра Торшина. Він підходить під опис, поданий в прес-релізі мін'юсту США, окрім того, Торшин довгий час був безпосереднім начальником Бутіної.

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