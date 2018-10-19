Суд суттєво зменшив покарання Monsanto за рак через гербіцид

Американський суд в понеділок, 22 жовтня, відмовив агрохімічному гігантові Monsanto у скасуванні вердикту щодо визнання провини у захворюванні 46-річного садівника на рак. Утім, суддя вирішила більш ніж ушестеро скоротити суму штрафної виплати компанії постраждалому, з 250 до 39 мільйонів доларів США, передає агенція новин Reuters. З урахуванням компенсаційних виплат, загальна сума, яку має сплатити компанія позивачу, зменшилася з 289 до 78 мільйонів доларів США.

46-річний колишній шкільний садівник Двейн Джонсон вважає, що причиною діагностованого в нього у 2014 році раку стало тривале використання в його роботі гербіціду, що містив гліфосат. Джонсон звинувачує Monsanto в приховуванні інформації про небезпеку використання засобу Roundup для знищення бур'янів. На Monsanto аналогічні позови подали й сотні інших хворих на рак, скаргу Джонсона розглянули раніше, оскільки чоловік помирає.

10 жовтня суддя зазначила, що штрафна сума виплати Monsanto має бути скорочена, позаяк під час суду не було достеменно доведено, що саме продукти підконтрольного німецькому Bayer концерну спричинили онкологічне захворювання і що компанія недостатньо попереджала про ризики, зазначає агентство dpa. Утім, суддя змінила думку та підтвердила вердикт, але зменшила суму штрафу, оскільки не вважає, що є провина компанії в тому, що постраждалий не був попереджений про небезпеку для здоров'я.

За даними низки досліджень, гліфосат у гербіцидах "імовірно" спричиняє рак, зокрема неходжкінську лімфому. Виробник заперечує зв'язок своїх продуктів та онкохвороб.