Суд повернув комбінат Фірташа державі, він оскаржить це рішення

Господарський суд Запорізької області у середу, 4 серпня, задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в інтересах держави до компанії Tolexis Trading Ltd, зареєстрованій на Кіпрі, і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ТОВ "ЗТМК") щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату, повідомила САП.

Аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії Tolexis Trading Ltd, скерував справу на новий розгляд, нагадали в САП.

"На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув "Запорізький титано-магнієвий комбінат" у власність держави", - підсумували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У Фірташа заявили, що оскаржать це рішення

Тим часом афілійована з Group DF Дмитра Фірташа Tolexis Trading Ltd (Кіпр), котра володіє 49 відсотковою часткою ТОВ "ЗТМК", заявила, що оскаржить вердикт Господарського суду Запорізької області. Відповідно до пресрелізу групи, адвокат Tolexis Trading Ltd Роман Чишинський зазначив, що за законодавством рішення цього суду набуває чинності тільки в разі, якщо не буде оскаржено у відведений законодавством термін.

"Безумовно, ми вважаємо це рішення заангажованим і несправедливим і будемо його оскаржувати. Ми вже довели в суді вищої інстанції, що всі аргументи, на які посилається САП і Фонд державного майна України у справі ЗТМК - неправомірні", - наводить його цитату агенція "Інтерфакс-Україна". Чишинський додав, що 28 січня 2021 Вищий антикорупційний суд України "повністю виправдав Володимира Сивака, якого обвинувачували у скоєнні тих порушень, на які посилаються ФДМ і САП, підтвердивши відсутність цих порушень".

Історія з продажем комбінату

Нагадаємо, що в 2013 році було укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК" на виконання постанови Кабінету Міністрів України з переможцем конкурсу, проведеного Фондом держмайна, - офшорною компанією Tolexis Trading Ltd, яка входить до групи компаній DF Group Дмитра Фірташа, з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва.

Згідно з домовленостями, Фонд передав цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК" до статутного капіталу новоствореного суб'єкта. Компанія Tolexis Trading Ltd вклала 110 мільйонів доларів для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками з 2013 року по перший квартал 2015 року.

Частка держави в новоствореному ТОВ "ЗТМК" складає 51 відсоток (контрольний пакет). Попри це, підприємство фактично передали "в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з DF Group", зазначили у САП.

У прокуратурі зазначили, що у подальшому ці кошти вивели з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 мільйонів гривень. Як наслідок, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала процес розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату повністю до сфери державного управління через "свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань".