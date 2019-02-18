 Суд переніс засідання щодо розстрілів на Інститутській | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Суд переніс засідання щодо розстрілів на Інститутській

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на рішення щодо залишення під вартою п'ятьох "беркутівців", обвинувачених у вбивстві 49 людей в лютому 2014 року. Родичі загиблих обурені.

Меморіал пам'яті загиблим під час Революції Гідності у 2014 році

Меморіал пам'яті загиблим під час Революції Гідності у 2014 році

Київський апеляційний суд у понеділок, 19 серпня, переніс розгляд апеляції на рішення про залишення під вартою співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут", обвинувачених у розстрілі 49 людей осіб під час Євромайдану. Про це повідомив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко. Судове засідання, на яке з різних регіонів приїхали 30 родичів загиблих, перенесено на 21 серпня.

"Здається, почалась якась гра і затягування. Розгляд справи перетворюється на катування родичів, які втратили найближчих. Потерпілі обурені і вимагають зустрічі з керівництвом суду", - написав Маселко на своїй сторінці у Facebook.

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Суд мав розглянути апеляцію щодо залишення під вартою Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Марінченка та Олега Янішевського. Як повідомила Адвокатська дорадча група, "беркутівці" не були присутні в залі суду, але були в режимі відеоконференції. Їхні адвокати виступили проти проведення судового засідання без присутності обвинувачених.

П'ятьох колишніх "беркутівців" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського - обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва. Святошинський районний суд декілька разів продовжував їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Колишній командир роти спецпідрозділу "Беркут" Дмитро Садовник, якого також підозрюють у скоєнні злочинів на Майдані, утік до Росії та отримав російське громадянство. 

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