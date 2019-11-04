Суд ООН в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у розгляді позову України до РФ

Міжнародний суд ООН розглянув скарги РФ у справі України проти Росії щодо порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Рішення про це оголошено судом у п'ятницю, 8 листопада.

У частині порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд 13 голосами проти трьох відхилив заперечення російської сторони про відсутність юрисдикції розглядати справу і вирішив прийняти до розгляду по суті вимоги України, повідомляють "Українські новини".

Крім того, у рішенні зазначено, що також були відхилені заперечення РФ про відсутність юрисдикції у частині порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Це рішення Міжнародного суду ООН означає, що він розглядатиме справу по суті. При цьому міждержавна суперечка через порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядатиметься вперше.

Нагадаємо, Україна ініціювала позов проти Росії на початку 2017 року і вимагала відшкодувати збитки за систематичні порушення обох згаданих конвенцій.

У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти Росії, попри наполягання Москви, що він не має повноважень розглядати вимоги Києва. Судді, зокрема, проаналізували, чи виконав Київ усі процедурні вимоги конвенцій і констатували, що всі спроби України розв'язати спірні питання шляхом переговорів були марними.

Тоді першу вимогу України - вжити термінових заходів, аби зобов'язати Росію виконувати вимоги Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, - суд відхилив. На думку суддів, Україна не надала достатніх і правдоподібних доказів, що російська сторона мала на меті вбивство цивільних осіб на Донбасі або знала про відповідні наміри. Натомість вимогу України змусити Росію виконувати положення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у квітні 2017 року було задоволено. Суд розпорядився вжити термінових заходів для забезпечення прав кримських татар мати власні представницькі інституції, включно з Меджлісом. Заборону Меджлісу кримськотатарського народу суд визнав порушенням конвенції. Крім того, Росія має забезпечити українцям Криму право навчатися українською мовою.