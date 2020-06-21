Суд наказав президенту Бразилії носити захисну маску

Суд наказав президенту Бразилії Жаіру Болсонару носити в громадських місцях захисну маску. Якщо президент не виконуватиме рішення суду, йому загрожує штраф.
Президент Бразилії Жаір Болсонару за рішенням суду повинен носити у громадських місцях захисну маску. Про це у вівторок, 23 червня, повідомило агентство Reuters.
Якщо ж Болсонару не виконуватиме рішення суду, йому доведеться сплатити штраф у 340 євро за кожен день, коли він не носитиме публічно маску.
Нагадаємо, що президент Бразилії довгий час заперечував небезпеку коронавірусу та називав його "маленьким грипом". На публічних заходах у столиці країни він виступав без маски.
Тим часом число заражень у Бразилії вже перевищило один мільйон, це другий в світі показник після США. Приблизно 50 тисяч осіб померли від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.
Утім, за оцінками експертів, реальна кількість інфікованих значно вища, оскільки в Бразилії проводять відносно мало тестів, зазначає агентство новин dpa. Припускають, що реальне число інфікованих у країні може бути щонайменше усемеро вищим, а число померлих - удвічі більшим, ніж зафіксовано. У Бразилії проживають близько 210 мільйонів людей.
Перший випадок зараження коронавірусом у країні зафіксували 25 лютого у бізнесмена, який повернувся з Італії. Спершу в Бразилії коронавірус називали "вірусом багатих", які могли собі дозволити поїздки за кордон. Однак згодом інфекція поширилася й у бідних кварталах мегаполісів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, а також в інших містах країни.
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