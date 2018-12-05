Суд над Януковичем: головні факти про резонансний процес

Головуючий суддя на колегії суддів Оболонського районного суду у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді Владислав Дев’ятко на засіданні 5 грудня оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати ухвалювати вирок. Речниця Оболонського райсуду Інна Свинаренко повідомила, що наразі термін оголошення вироку невизначений через велику кількість матеріалів, які увійшли до близько 100 томів. DW подає головні факти щодо перебігу цього судового процесу.

У чому звинувачують Віктора Януковича?

Генеральна прокуратура України (ГПУ) підозрює екс-президента України Віктора Януковича у злочинах, котрі були скоєні за статтями про "державну зраду", "пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України", а також "пособництві у веденні агресивної війни". Відповідний обвинувальний акт було передано до Оболонського районного суду Києва навесні 2017 року. Сторона обвинувачення вимагає засудити колишнього главу української держави до 15 років позбавлення волі.

Аргументи сторони обвинувачення

Серед головних аргументів - звернення Віктора Януковича до російського державного керівництва з проханням ввести російські війська в Україну. ГПУ надала суду відеозапис, на якому на засіданні Ради Федерації Росії навесні 2014 року був зачитаний лист Януковича з таким проханням. До цього була долучена як доказ, фотокопія звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна.

Оболонський районний суд міста Києва - інтерес до справи Януковича великий

Колишній представник України в ООН Юрій Сергєєв, виступаючи в суді в ролі свідка від сторони обвинувачення, розповів про свою присутність при клопотанні тодішнього постпреда Росії в ООН В'ячеслава Чуркіна до генерального секретаря ООН. В клопотанні, як розповів Сергєєв, йшлося про те, щоб Об'єднані Нації прийняли як офіційний документ звернення Януковича до Путіна з проханням про використання російських військ в Україні. Як свідка суд заслухав і президента України Петра Порошенка. Загалом, як повідомляється, від сторони обвинувачення було заслухано близько півтора десятка свідків.

Аргументи сторони захисту

Адвокати Віктора Януковича заперечують висунуті на адресу колишнього президента України обвинувачення і просять суд виправдати підсудного. Сторона захисту також заперечує твердження про самоусунення Януковича від виконання обов'язків президента України. Втечу Януковича до Росії в лютому 2017 року захисники обґрунтовували загрозою життю, яка нібито виникла для чинного на той момент глави держави. Серед свідків від сторони захисту на суді виступили екс-начальник служби безпеки Януковича Костянтин Кобзар. Оскільки він перебуває на території анексованого Росією Криму, зв'язок з ним було встановлено шляхом відеоконференції. У ролі свідків від сторони захисту на суді виступили екс-охоронець президента-утікача Сергій Бернацький, екс-депутатка Верховної Ради від Партії регіонів, представниця президента в парламенті Ганна Герман. Як повідомляється, від сторони захисту було заслухано майже 40 свідків.

Хто захищає Віктора Януковича в суді

Від початку для свого захисту Віктор Янукович найняв трьох адвокатів приватної компанії Aver Lex, чисельність яких згодом збільшилася до п'яти. Це Ігор Федоренко, Віталій Сердюк, Адріана Фезекош, Олександр Горошинський і Богдан Біленко. Згодом Янукович, однак, тимчасово відкликав своїх адвокатів від участі в процесі.

Під час судових слухань у справі Януковича

Після такого кроку Оболонський районний суд призначав кількох державних адвокатів на основі безоплатної правової допомоги. Останнім часом захист від держави здійснював державний адвокат Юрій Рябовол.

Чекання надопит Віктора Януковичав суді

Після подій 2013-2014 років Віктор Янукович втік до Росії. Оскільки приїздити в Україну Янукович відмовляється, було запроваджено тимчасовий механізм заочного засудження громадян, котрі переховуються від слідства. Завдяки цьому взагалі й став можливим судовий процес у справі Януковича. Суд у Києві був готовий вислухати українського екс-президента навіть у режимі відеоконференції. Але Янукович так і не скористався такою можливістю. Хоча прецедент уже був: саме в режимі відео-конференції екс-президент, який на той момент перебував у Ростові-на-Дону, дав свідчення в листопаді 2016 року в справі "беркутівців". У цій справі Янукович проходив як свідок.

Завершальні судові дебати, які розтяглися в часі

Призначені ще навесні 2018 року судові дебати сторін переносилися шість разів. А коли виступи захисту почалися, зачитування адвокатами їхніх промов розтяглося на 50 годин. Врешті-решт 30 жовтня суд оголосив про завершення дебатів. 5 грудня адвокати Януковича клопоталися про ще одне перенесення дати його виступу в суді. У відповідь головуючий суддя нагадав, що суд вже погоджувався на такий виступ у режимі відеоконференції і не вважав за образу, щоби той виступав лежачі. Таким чином, надавши обвинуваченому три тижні на одужання, суд гарантував йому право на виступ, а після того, як він ним не скористався, суд вирішив завершити судові слухання.

Тривалість судового процесу

Судовий процес у справі Януковича про державну зраду розпочався навесні 2017 року. Досі відбулось 89 судових засідань. 5 грудня 2018 року головуючий суддя оголосив про припинення розгляду справи. Судді відправились до нарадчої кімнати для підготовки виголошення вироку.