 Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня

Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи народної депутатки Надії Савченко та голови партії "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Нове засідання призначили на 31 травня.

Надія Савченко перед будівлею суду в Броварах

Надія Савченко перед будівлею суду в Броварах

Перед початком засідання представники Головної військової прокуратури, яка представляє обвинувачення, подали клопотання про повторний арешт підозрюваних - народної депутатки Надії Савченко та голови партії "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Але суд відмовився розглядати його через відсутність адвокатів останнього. Один із захисників Рубана - Валентин Рибін - запевнив DW у телефонній розмові, що зайнятий в іншому процесі, та повідомляв про це Броварський суд заздалегідь.

Савченко та Рубан провели за ґратами понад рік та вийшли на свободу 16 квітня, коли збіг термін попередньо призначеного запобіжного заходу. В той день прокуратура так і не домоглася продовження арешту через захисників, які самі не приховують, що вдалися до затягування процесу.

Три тижні на волі

За минулі три тижні Надія Савченко встигла не тільки повернутися до роботи у Верховній Раді, але й неодноразово з'являлася до Генпрокуратури, вимагаючи зустрічі з її очільником Юрієм Луценком.

Надія Савченко в залі суду в Броварах

Надія Савченко в залі суду в Броварах

"Буквально вчора я прийшла, а мені кажуть, що генпрокурор зайнятий, у нього інший народний депутат. Чому тоді не можна було вручити мені копію клопотання про новий арешт", - запитала колишня військова льотчиця у військового прокурора Олександра Климовича, підписуючи документ вже в суді.

Володимир Рубан, який через десять днів після звільнення виїхав з України і повернувся буквально напередодні 7 травня, відмовився ознайомлюватись з клопотанням про арешт, знову пославшись на відсутність адвокатів.

Постійна зміна юрисдикції

Адвокати з юридичної фірми Barristers, які захищають Надію Савченко, заявили, що на наступному засіданні знову домагатимуться переведення розгляду справи до одного зі столичних судів. Це може знову затягнути початок розгляду справи по суті. Обвинувальний акт щодо Рубана та Савченко не можуть оголосити із січня через постійну зміну юрисдикції.

Володимир Рубан відмовився ознайомлюватись з клопотанням про арешт

Володимир Рубан відмовився ознайомлюватись з клопотанням про арешт

СБУ та ГПУ оголосили Савченко та Рубану підозру в підготовці терористичного акту та держперевороту ще в березні 2018 року. За версією слідства, обоє начебто планували мінометний обстріл Верховної Ради з баржі на Дніпрі, штурм урядового кварталу тактичними групами, захоплення влади та встановлення військової диктатури. Очільник ГПУ Юрій Луценко навіть демонстрував відеозапис, де підозрювані обговорюють цей план із офіцерами армійського спецназу, які насправді були агентами спецслужб під прикриттям.

Самі ж Савченко та Рубан вважають, що стали об'єктом політично мотивованої провокації з боку завербованих СБУ військових.

Підозрювані просять про охорону

У вівторок Надія Савченко заявила про погрози з боку згаданих спецназівців, які вона та її сестра Віра отримували впродовж останнього року. "Після виходу на волю я звернулася до МВС з проханням про охорону, на яку маю право як депутат і як учасник судового процесу. Втім моє прохання ігнорують", - поскаржилась Савченко, спілкуючись із журналістам.

Поки що депутатку супроводжують сестра Віра, помічниця Тетяна Проторченко та зо два десятки прихильників, серед яких кілька ветеранів війни на Донбасі. Усі вони заявляють, що планують з'явитися і на наступне судове засідання.

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