Суд зобов'язав Валенсу вибачитися перед Качинським

Польський суд своїм рішенням у четвер, 6 грудня, зобов'язав колишнього президента Польщі Леха Валенсу вибачитися перед лідером правлячої консервативної партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за публікацію коментарів у соцмережі Facebook стосовно смоленської трагедії, які визнали наклепницькими.

У суді дійшли до висновку, що Валенса переступив дозволену межу свободи слова і завдав шкоди репутації та гідності Ярослава Качинського. Суд зобов'язав Валенсу протягом декількох днів поширити свої вибачення у польських медіа, зокрема на радіо. Валенса має право оскаржити це рішення, інформує агенція dpa.

У 2016 році колишній президент Лех Валенса написав у соціальній мережі Facebook, що Ярослав Качинський був частково винним у авіакатастрофі 2010 року у Росії, внаслідок якої загинули тогочасний президент, його брат-близнюк Лех Качинський разом із дружиною Марією та ще 94 польськими високопосадовцями та членами екіпажу.

Валенса заявляв, що Качинський наполягав на польоті літака, попри погані погодні умови, і через це відповідальний за аварію. Суддя у Гданську дійшов до висновку, що Валенса не має доказів на підтримку своєї заяви. Сам Ярослав Качинський вимагав від Валенси вибачень та пожертвувати сім тисяч євро на благодійність. Останню вимогу суд відхилив.

Авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 96 офіційних осіб на чолі з Качинським та екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи до Катині, де мали вшанувати пам'ять розстріляних співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

Експерти польської урядової комісії декілька разів досліджували причини катастрофи. У 2017 році вони повідомляли, що літак Качинського почав розпадатися в повітрі ще до зіткнення з деревом, що свідчить про можливість вибуху у літаку. Однак слідчий комітет Росії відкинув висновки польської урядової комісії і назвав їх безпідставними.

У 1980-х роках брати Качинські та Лех Валенса були політичними союзниками. Вони були учасниками антикомуністичного руху "Солідарність".