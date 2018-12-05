 Суд зобов′язав Валенсу вибачитися перед Качинським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд зобов'язав Валенсу вибачитися перед Качинським

Колишній польський президент Лех Валенса повинен вибачитися перед лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за коментарі у Facebook щодо смоленської трагедії.

Лех Валенса має вибачитися перед Качинським

Лех Валенса має вибачитися перед Качинським

Польський суд своїм рішенням у четвер, 6 грудня, зобов'язав колишнього президента Польщі Леха Валенсу вибачитися перед лідером правлячої консервативної партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за публікацію коментарів у соцмережі Facebook стосовно смоленської трагедії, які визнали наклепницькими.

У суді дійшли до висновку, що Валенса переступив дозволену межу свободи слова і завдав шкоди репутації та гідності  Ярослава Качинського. Суд зобов'язав Валенсу протягом декількох днів поширити свої вибачення у польських медіа, зокрема на радіо. Валенса має право оскаржити це рішення, інформує агенція dpa.

У 2016 році колишній президент Лех Валенса написав у соціальній мережі Facebook, що Ярослав Качинський був частково винним у авіакатастрофі 2010 року у Росії, внаслідок якої загинули тогочасний президент, його брат-близнюк Лех Качинський разом із дружиною Марією та ще 94 польськими високопосадовцями та членами екіпажу.

DW.COM

Під час розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом виявили нові факти, заявив заступник генпрокурора Польщі. (03.04.2017)

Засновник "Солідарності" підтримав акції протесту проти скандальної судової реформи та звинуватив польський уряд у програші здобутків демократичної революції 1989 року. (23.07.2017)

Валенса заявляв, що Качинський наполягав на польоті літака, попри погані погодні умови, і через це відповідальний за аварію. Суддя у Гданську дійшов до висновку, що Валенса не має доказів на підтримку своєї заяви. Сам Ярослав Качинський вимагав від Валенси вибачень та пожертвувати сім тисяч євро на благодійність. Останню вимогу суд відхилив.

Авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 96 офіційних осіб на чолі з Качинським та екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи до Катині, де мали вшанувати пам'ять розстріляних співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

Експерти польської урядової комісії декілька разів досліджували причини катастрофи. У 2017 році вони повідомляли, що літак Качинського почав розпадатися в повітрі ще до зіткнення з деревом, що свідчить про можливість вибуху у літаку. Однак слідчий комітет Росії відкинув висновки польської урядової комісії і назвав їх безпідставними.

У 1980-х роках брати Качинські та Лех Валенса були політичними союзниками. Вони були учасниками антикомуністичного руху "Солідарність".

Дивитись відео 01:06
Now live
01:06 хв

У Польщі показали фільм про Смоленську трагедію (06.09.2016)

Аудіо й відео до теми

У Польщі показали фільм про Смоленську трагедію (06.09.2016)  

Лех Валенса - екс-агент польського аналогу КДБ?(31.01.2017)  

Реклама

Докладно

default

Нове дослідження про суспільні настрої в Україні

Більшість українців відкидає особливий статус для Донбасу, демонструє дослідження берлінського Центру ZOiS. 

Попри заходи Трампа, дефіцит у зовнішній торгівлі США зростає

Торговельний дефіцит США сягнув 10-річного максимуму

Попри намагання Дональда Трампа зменшити дефіцит у зовнішній торгівлі США, у жовтні він встановив 10-річний рекорд. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  